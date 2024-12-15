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Дерматолог назвала 5 процедур для обличчя, які ніколи б не зробили

Які процедури для шкіри ніколи не зроблять косметологи (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Певні процедури догляду за обличчям сприяють молодості шкіри, тоді як інші можуть завдавати шкоди. Дерматологи назвали процедури, які вони ніколи б не зробити собі у житті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

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