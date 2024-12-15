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Дерматолог назвала 5 процедур для лица, которые никогда бы не сделала

Какие процедуры для кожи никогда не сделают косметологи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Определенные процедуры ухода за лицом способствуют молодости кожи, тогда как другие могут наносить вред. Дерматологи назвали процедуры, которые они никогда бы не сделали себе в жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

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