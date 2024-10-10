Дерматолог назвала 5 поширених міфів про акне, які лише шкодять шкірі

Що таке акне

Акне - поширене захворювання шкіри, яке виникає, коли фолікули під шкірою закупорюються. Шкірне сало, яке запобігає висиханню шкіри і мертві клітини шкіри закупорюють пори, що призводить до спалахів уражень.

Найчастіше шкірні висипи виникають на обличчі, але також можуть на спині, грудях і плечах.











Акне буває лише у підлітків

Багато хто так думає, але це не так.

За словами дерматолога Валерії Івченко, акне - це захворювання, яке зустрічається у:

немовлят (до 1 року)

підлітків (від 12 років)

дорослих (старше 30 років)

Шкіру потрібно вимивати до "скрипу"

Часто люди з акне для очищення шкіри використовують мило та спиртовмісні засоби.

Однак, лікар радить лише використовувати ті засоби, які адаптовані під потреби жирної та проблемної шкіри. Спирт та звичайне мило пересушують шкіру.

Чим частіше ви будете використовувати мило та спиртовмісні тоніки, тим більше шкірного сала буде виділяти шкіра.

Сонце лікує акне

Це поширений міф, адже сонце ніяк не може лікувати таке захворювання.

Ультрафіолетові промені чинять антибактеріальну дію та можуть тимчасово покращувати стан шкіри. Але надлишкове перебування на сонці навпаки провокує гіперкератоз - підвищення жирності шкіри, накопичення відмерлих клітин та погіршення стани шкіри.

Висипання у певній ділянці обличчя може вказати на проблеми з органами

Важливо запам'ятати, що шкіра - це самостійний орган і він може мати свої захворювання.

Тому потрібно звертатись до фахівця для вирішення проблеми, а не самостійно ставити діагнози.

Чистки та пілінги лікують акне

Дерматолог зазначила, що чистки та пілінги рекомендовано проводити лише у ремісії для боротьби з постакне та зменшення кількості комедонів.

Якщо на обличчі є запальні елементи: папули, пустули, кісти, то чистка протипоказана та може нашкодити.

Які аналізи не потрібно здавати при акне

Демодекс

Валерія Івченко каже, що не потрібно здавати такий аналіз і "шукати кліща".

"Одразу вам скажу, його знайдуть 100% і це нормально", - додала лікар.

Даний паразит належить до умовно-патогенної мікрофлори, він виявляється у 80% випадках на шкірі здорових людей. А при акне та розацеа його кількість більша, але це ніяк не впливає на тактику лікування.

Helicobacter pylori

Не викликає запалення шкіри і жодним чином не пов'язано з висипами.

"Якщо комусь із знайомих допомогло, то це тільки тому, що хелікобактер лікують антибіотиками (як і акне)", - написала Івченко.

Маски з зубної пасти

Інколи люди роблять різноманітні маски з зубних паст за рекомендаціями "експертів" з інтернету. Зубні пасти містять: барвники і ароматизатори, тому тільки цей факт вже повинен насторожити.

До того ж пропіленгліколь в складі пасти може викликати алергічну реакцію, почервоніння, хімічний опік або набряк.