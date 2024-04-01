Чому від цукру та молока з'являються прищі на шкірі та як цього уникнути
Висипання на шкірі може виникнути через неправильне харчування. Варто знати, чи може цукор та молочні продукти бути причиною появи прищів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Дорош.
Чи існує дієта для уникнення висипань
Для профілактики шкірних хвороб необхідно дотримуватись здорового та збалансованого харчування з достатнім споживанням з їжі вітамінів А, Е, С, В, мінералів, цинку та міді.
Чи можуть молочні продукти викликати акне
Молоко як напій може в декого збільшити ризик розвитку висипань, зокрема акне. Однак, не кисломолочні продукти чи витримані сири.
Нутриціолог зазначила, для того, щоб зрозуміти, чи є у вас реакція на молоко, виключіть його на 2 тижні і ведіть харчовий щоденник для відстеження реакцій. При цьому уважно читайте етикетки на наявність в продуктах молока та сухого молока.
Від цукру можуть з'являтись прищі?
Ольга Дорош зазначила, що надмір доданого цукру, простих вуглеводів та фаст-фуду може мати вплив на здоров'я. Однак, мова не про 1 цукерку, а надмірну кількість.
Мед, сироп, цукор, фреші - це доданий цукор, тому варто споживати в міру
Що потрібно обмежити
Варто додати у раціон продукти, які багаті Омега-3 жирними кислотами, які мають протизапальні властивості.
Тому краще обирати якнайменше обирати жирних страв з вершками, сметаною, смаженого, жирного м'яса та жирних молочних продуктів, менше ковбас.
Потрібно їсти більше риби, морепродуктів, горіхів та насіння.
Алкоголь, особливо пиво та червоне вино, є тригерами при багатьох захворюваннях шкіри, особливо при розацеа.
Також велике пиття води не допоможе не допоможе побороти сухості шкіри.
На сухість шкіри впливає:
- сонце
- догляд
- алкоголь
- куріння
- генетика
- незбалансована дієта
- стрес та сухе повітря
До того ж вживання кофеїну 6 мг/кг ваги може спричинити сильний діуретичний ефект і може впливати на сухість шкіри.
"Найперше - грамотний догляд підібраний лікарем-дерматологом чи косметологом для вас і за потреби лікування призначає саме лікар", - додала нутриціолог.
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