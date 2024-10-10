Дерматолог назвала 5 распространенных мифов об акне, которые только вредят коже

Что такое акне

Акне - распространенное заболевание кожи, которое возникает, когда фолликулы под кожей закупориваются. Кожное сало, которое предотвращает высыхание кожи и мертвые клетки кожи закупоривают поры, что приводит к вспышкам поражений.

Чаще кожные сыпи возникают на лице, но также могут на спине, груди и плечах.











Акне бывает только у подростков

Многие так думают, но это не так.

По словам дерматолога Валерии Ивченко, акне - это заболевание которое встречается у:

младенцев (до 1 года)

подростков (от 12 лет)

взрослых (старше 30 лет)

Кожу нужно вымывать до "скрипа"

Часто люди из акне для очищения кожи используют мыло и спиртосодержащие средства.

Однако врач советует использовать те средства, которые адаптированы под потребности жирной и проблемной кожи. Спирт и обычное мыло пересушивают кожу.

Чем чаще вы будете использовать мыло и спиртосодержащие тоники, тем больше кожного сала будет выделять кожа.

Солнце лечит акне

Это распространенный миф, ведь солнце никак не может лечить такое заболевание.

Ультрафиолетовые лучи оказывают антибактериальное действие и могут временно улучшать состояние кожи. Но избыточное пребывание на солнце наоборот провоцирует гиперкератоз - повышение жирности кожи, накопление отмерших клеток и ухудшение состояния кожи.

Сыпь в определенном участке лица может указать на проблемы с органами

Важно запомнить, что кожа - это самостоятельный орган и он может иметь свои заболевания.

Поэтому нужно обращаться к специалисту для решения проблемы, а не самостоятельно ставить диагнозы.

Чистки и пилинги лечат акне

Дерматолог отметила, что чистки и пилинги рекомендуется проводить только в ремиссии для борьбы с постакне и уменьшения количества комедонов.

Если на лице есть воспалительные элементы: папулы, пустулы, кисты, чистка противопоказана и может навредить.

Какие анализы не нужно сдавать при акне

Демодекс

Валерия Ивченко говорит, что не нужно сдавать такой анализ и "искать клеща".

"Сразу вам скажу, его найдут 100% и это нормально", - добавила врач.

Данный паразит относится к условно-патогенной микрофлоре, он выявляется в 80% случаях на коже здоровых людей. А при акне и розацеа его количество больше, но это никак не влияет на тактику лечения.

Helicobacter pylori

Не вызывает воспаления кожи и никоим образом не связано с сыпью.

"Если кому-то из знакомых помогло, то это только потому, что хеликобактеры лечат антибиотиками (как и акне)", - написала Ивченко.

Маски из зубной пасты

Иногда люди делают разнообразные маски из зубных паст по рекомендациям "экспертов" из интернета. Зубные пасты содержат красители и ароматизаторы, поэтому только этот факт уже должен насторожить.

К тому же пропиленгликоль в составе пасты может вызвать аллергическую реакцию, красноту, химический ожог или отек.