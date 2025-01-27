UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Дерматолог назвала 5 помилок, які призводять до надмірного випадання вій

Які помилки призводять до сильного випадіння вій (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Випадання вій є абсолютно нормальним, але надмірна втрата може бути спричинена різними факторами. Дерматолог назвала помилки, які сильно шкодять віям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Читайте РБК-Україна в Google News
віїДогляд за обличчямЗдоров'я