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"Дереву Цоя" в Києві дали охоронний статус: як змінилася верба біля озера

STYLERПерсони    08.02.2020 - 13:41
"Дереву Цоя" в Києві дали охоронний статус: як змінилася верба біля озера
"Дерево Цоя" в Києві отримало охоронний статус (колаж)

"Дереву Цоя" на березі озера Тельбін в Києві вже більше 60 років

"Дерево Цоя" в Києві отримало охоронний статус ботанічної пам'ятки від Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Про це повідомили в прес-службі відомства.

Знаменита верба росте на березі озера Тельбін у Дніпровському районі столиці (житловий масив Березняки).

У липні 1986 року на озері Тельбін знімався музикант, актор та лідер легендарної рок-групи "Кіно" Віктор Цой. Короткометражний фільм українського режисера Сергія Лисенка "Кінець канікул" є чотирма сюжетно пов'язаними відео на пісні "Кіно".

23-хвилинний фільм починається з кадру, на якому видно це саме дерево і піщаний пляж. Віктор Цой, Георгій Гур'янов і Юрій Каспарян поступово наближаються здалеку і фіксуються в кадрі.

Сьогодні біля дерева є кругова лавочка, де можна відпочити.

&quot;Дереву Цоя&quot; в Києві дали охоронний статус: як змінилася верба біля озера

"Дерево Цоя" в Києві отримало охоронний статус (фото: facebook.com/kievcity.gov.ua)

Вже після цієї кінострічки Віктора Цоя запросили на зйомки культових картин "Асса" й "Игла".

Вербі вже більше 60 років. Зараз вона досягає висоти 18 метрів, має три стовбура, кожен діаметром більше півметра.

"Охоронний статус передбачає заборону на будь-яку забудову, вирубку і навіть санітарні обрізки. Збережемо пам'ять для майбутніх поколінь", - сказано в повідомленні КМДА.

"Кінець канікул" (відео: YouTube/DodoFilm Company)

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