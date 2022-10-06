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Дерев'яні калаші та навчальні гранати: Комаров показав "наворочену" зброю армії РФ

Комаров показав дерев'яну зброю та навчальні гранати окупантів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Український журналіст та ведучий Дмитро Комаров показав зброю російських солдатів, яку виявили у Харківській області. На позиціях окупантів знайшли дерев'яні калаші та навчальні гранати.

Фото "навороченої" російської зброї Комаров розмістив на своїй сторінці в Instagram.

За словами Дмитра Комарова, на залишених позиціях російських солдатів у Харківській області виявили стародавні телефони, навчальні патрони та дерев'яні автомати.

"Короче, "друга" армія світу. На позиціях РФ - телефон ТА-57 року випуску, озвученого в назві. Навчальні 30-мм патрони у величезній кількості. Навчальні дерев'яні (!!!) калаші, навчальні гранати. І багато іншого", – розповів журналіст.

Фото: instagram.com/komarovmir

Він припустив, що росіяни приїхали до України вчитися і жодних військових навичок у них не було.

"Очевидно: "воїни" приїхали на війну вчитися, не маючи навіть елементарних навичок. Навчалися просто в полях. Вчилися погано. Були відраховані. Очікується новий набір мобілізованих військових учнів", - наголосив Комаров.

Також ведучий показав фотографії знищеної російської військової техніки, якої на Харківщині дуже багато.

Фото: instagram.com/komarovmir

До речі, раніше ми розповідали про те, що українські військові показали захисні шоломи росіян, які складаються із пластмаси та тонких металевих пластин. У ЗСУ вважають, що "аналогів цих шоломів у світі немає".

А ще ми писали про те, що російські окупанти, тікаючи з Лимана, кинули на позиціях награбовані Житомирські шкарпетки.

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Дмитрий Комаровокупанти