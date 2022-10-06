Дерев'яні калаші та навчальні гранати: Комаров показав "наворочену" зброю армії РФ

Український журналіст та ведучий Дмитро Комаров показав зброю російських солдатів, яку виявили у Харківській області. На позиціях окупантів знайшли дерев'яні калаші та навчальні гранати.
Фото "навороченої" російської зброї Комаров розмістив на своїй сторінці в Instagram.
За словами Дмитра Комарова, на залишених позиціях російських солдатів у Харківській області виявили стародавні телефони, навчальні патрони та дерев'яні автомати.
"Короче, "друга" армія світу. На позиціях РФ - телефон ТА-57 року випуску, озвученого в назві. Навчальні 30-мм патрони у величезній кількості. Навчальні дерев'яні (!!!) калаші, навчальні гранати. І багато іншого", – розповів журналіст.
Фото: instagram.com/komarovmir
Він припустив, що росіяни приїхали до України вчитися і жодних військових навичок у них не було.
"Очевидно: "воїни" приїхали на війну вчитися, не маючи навіть елементарних навичок. Навчалися просто в полях. Вчилися погано. Були відраховані. Очікується новий набір мобілізованих військових учнів", - наголосив Комаров.
Також ведучий показав фотографії знищеної російської військової техніки, якої на Харківщині дуже багато.
До речі, раніше ми розповідали про те, що українські військові показали захисні шоломи росіян, які складаються із пластмаси та тонких металевих пластин. У ЗСУ вважають, що "аналогів цих шоломів у світі немає".
А ще ми писали про те, що російські окупанти, тікаючи з Лимана, кинули на позиціях награбовані Житомирські шкарпетки.