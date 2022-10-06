Дерев'яні калаші та навчальні гранати: Комаров показав "наворочену" зброю армії РФ

За словами Дмитра Комарова, на залишених позиціях російських солдатів у Харківській області виявили стародавні телефони, навчальні патрони та дерев'яні автомати.

"Короче, "друга" армія світу. На позиціях РФ - телефон ТА-57 року випуску, озвученого в назві. Навчальні 30-мм патрони у величезній кількості. Навчальні дерев'яні (!!!) калаші, навчальні гранати. І багато іншого", – розповів журналіст.

Фото: instagram.com/komarovmir

Він припустив, що росіяни приїхали до України вчитися і жодних військових навичок у них не було.

"Очевидно: "воїни" приїхали на війну вчитися, не маючи навіть елементарних навичок. Навчалися просто в полях. Вчилися погано. Були відраховані. Очікується новий набір мобілізованих військових учнів", - наголосив Комаров.

Також ведучий показав фотографії знищеної російської військової техніки, якої на Харківщині дуже багато.

Фото: instagram.com/komarovmir