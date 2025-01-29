Дерев'яна Змія подарує дива лише цим знакам Китайського гороскопу. Кому найбільше пощастить

"Китайський Новий рік щоразу має різні дати, оскільки обчислюється за місячним календарем і наступає на другий Молодик після Зимового Сонцестояння. У 2025 році вперше новий Місяць з’явиться 29 січня о 14:36 за київським часом (о 20:36 - за пекінським). До речі, у Піднебесній цю подію називають Святом Весни, яке відзначатиметься до 12 лютого - до Повні", - розповіла астролог.

Кожен з цих 16 днів має чіткі інструкції для виконання, аби прийдешні 12 місяців були сприятливими. Усі вони, зазначила Соловйова, пов’язані з давніми віруваннями та ритуалами. Втім, не всі ці традиції перейшли до нас.

"Наприклад, оскільки китайці вважають, що число 8 приносить удачу, більшість підприємств після відпочинку починає свою роботу з початком 8 місячної доби (цього року це 5 лютого). Звичайною практикою для відлякування злих духів є запуск петард і використання в прикрасах на вулицях і будівлях червоного кольору", - пояснила Соловйова.

"Цікаво, що 29 січня не рекомендується приймати душ, підмітати підлогу та викидати сміття, оскільки це може призвести до нещастя. У якості подарунків дуже популярні червоні конверти з грошима, чай, гарний посуд і солодощі. А от дарувати щось чорного або білого кольорів, а також гаманці, годинники, дзеркала та взуття суворо заборонено", - наголосила вона.

На Сході, розповіла астролог, зазвичай Новий рік зустрічають в одязі червоного кольору, який символізує силу та процвітання. Також беруть до уваги кольори тварини-тотему року. Цього разу - це Зелена Дерев’яна Змія, яка віддає перевагу зеленому та жовтому. Водночас треба відмовитися від золотистого та коричневого відтінків.

"Але тут треба пам’ятати один нюанс. Через те, що в Китаї користуються місячно-сонячною системою, там відзначають два Нових роки, за місячним і сонячним календарями. Так от: господар року вступає у свої права за сонячним календарем, а саме 3 лютого о 22:12 за пекінським часом (о 16:12 за київським)", - наголосила експерт.

"Змія - це шостий знак у китайському тваринному циклі. Вона символізує мудрість, інтуїцію, спокій, внутрішню силу, адаптивність, наділяє аналітичним складом розуму, здатністю вирішувати складні ситуації, схильністю до самопізнання та філософських міркувань. Загалом, упродовж її панування можна очікувати на серйозні виклики, зміни, можливості, зрушення та трансформації у різних сферах життя, які можуть вимагати від людей обережності та більш продуманих дій", - додала вона.

Найбільш невдалим цей рік може бути для тих, хто народився у роки:

Змії

Коня

Щура

Дракону.

А щасливчиками можуть стати ті, хто з’явився на світ у роки: