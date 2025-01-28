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Китайський Новий рік 2025: як зустрічати Дерев'яну Змію, аби від вас не втекло щастя

Вівторок 28 січня 2025 20:50
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Китайський Новий рік 2025: як зустрічати Дерев'яну Змію, аби від вас не втекло щастя Коли настає Китайський Новий рік (ілюстративне фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Лія Лагуз

Вже дуже скоро настане Китайський Новий рік, а тому час дізнатися, як правильно зустрічати Дерев'яну Змію та що треба робити найближчими днями. Виявилося, є декілька важливих моментів.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, що саме треба робити, аби Дерев'яна Змія принесла щастя.

"29 січня 2025 року розпочнеться рік Дерев’яної Змії - мудрої, стратегічної та витонченої енергії. Ця подія дасть старт періоду внутрішніх трансформацій для кожної людини, настане час глибоких роздумів і нових можливостей для тих, хто готовий до розвитку та самовдосконалення", - розповіла астролог.

Змія, як зазначила Лагуз, у китайській астрології символізує інтелект, інтуїцію, красу й витонченість. Вона керується розсудливістю, тож у 2025 році важливо діяти продумано, не поспішати, побудувати стратегію власного розвитку та йти за своїм планом.

А дерево символізує зростання, гармонію й розвиток. Разом з мудрістю Змії створює ідеальні умови для творчості, навчання та роботи над внутрішнім балансом.

"Успіх у 2025 році прийде до тих, хто вміє планувати наперед і ухвалювати зважені рішення. Це час для ретельного аналізу ситуацій та уникнення імпульсивності. Медитації, навчання й саморозвиток принесуть не лише задоволення, а й великі досягнення для багатьох людей. Також, Рік Змії підходить для довгострокових інвестицій і проектів. Головне - ретельно перевіряти всі деталі й уникати ризикових угод", - пояснила Лагуз.

У стосунках Змія вчить чесності й довіри. Це рік для побудови міцних зв’язків і вирішення старих конфліктів.

Як правильно почати рік Дерев’яної Змії

  • займіться очищенням простору, позбавтеся старих речей та створіть навколо себе чисту атмосферу
  • принесіть в дім прикраси чи інші речі зеленого та коричневого кольорів (вони символізують стихію дерева та гармонію)
  • якщо хочете залучити удачу - поставте свіжі квіти чи придбайте рослини в горщиках
  • приготуйте страви для святкування - овочі, рибу, локшину, фрукти (особливо цитрусові).

Окрім цього, почати рік Деревʼяної Змії можна з особливих ритуалів. Напишіть свої цілі й бажання на рік і сховайте їх у дерев’яній скриньці. Або ж запаліть свічки для очищення простору й активізації позитивної енергії.

Нагадаємо, раніше астролог дала гороскоп на рік Дерев'яної Змії для всіх знаків Зодіаку.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що період Меркурія подарує нове життя 5 знакам Зодіаку.

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