Деревянная Змея подарит чудеса только этим знакам Китайского гороскопа. Кому больше всего повезет

"У Китайского Нового года каждый раз разные даты, поскольку он исчисляется по лунному календарю и наступает на второе Новолуние после Зимнего Солнцестояния. В 2025 году впервые новая Луна появится 29 января в 14:36 по киевскому времени (в 20:36 - по пекинскому). Кстати, в Поднебесной это событие называют Праздником Весны, который будет отмечаться до 12 февраля - до Полнолуния", - рассказала астролог.

У каждого из этих 16 дней - четкие инструкции для выполнения, чтобы грядущие 12 месяцев были благоприятными. Все они, отметила Соловьева, связаны с древними верованиями и ритуалами. Впрочем, не все эти традиции перешли к нам.

"Например, поскольку китайцы считают, что число 8 приносит удачу, большинство предприятий после отдыха начинает свою работу с началом 8 лунных суток (в этом году это 5 февраля). Обычной практикой для отпугивания злых духов является запуск петард и использование в украшениях на улицах и зданиях красного цвета", - пояснила Соловьева.

"Интересно, что 29 января не рекомендуется принимать душ, подметать пол и выбрасывать мусор, поскольку это может привести к несчастью. В качестве подарков очень популярны красные конверты с деньгами, чай, красивая посуда и сладости. А вот дарить что-то черного или белого цветов, а также кошельки, часы, зеркала и обувь строго запрещено", - подчеркнула она.

На Востоке, рассказала астролог, обычно Новый год встречают в одежде красного цвета, который символизирует силу и процветание. Также принимают во внимание цвета животного-тотема года. В этот раз - это Зеленая Деревянная Змея, которая отдает предпочтение зеленому и желтому. В то же время нужно отказаться от золотистого и коричневого оттенков.

"Но здесь надо помнить один нюанс. Так как в Китае пользуются лунно-солнечной системой, там отмечают два Новых года, по лунному и солнечному календарям. Так вот: хозяин года вступает в свои права по солнечному календарю, а именно 3 февраля в 22:12 по пекинскому времени (в 16:12 по киевскому)", - подчеркнула эксперт.

"Змея - это шестой знак в китайском животном цикле. Она символизирует мудрость, интуицию, спокойствие, внутреннюю силу, адаптивность, наделяет аналитическим складом ума, способностью решать сложные ситуации, склонностью к самопознанию и философским рассуждениям. В общем, в течение ее господства можно ждать серьезные вызовы, изменения, возможности, сдвиги и трансформации в различных сферах жизни, которые могут требовать от людей осторожности и более продуманных действий", - добавила она.

Наиболее неудачным этот год может быть для тех, кто родился в годы:

Змеи

Лошади

Крысы

Дракона.

А счастливчиками могут стать те, кто появился на свет в годы: