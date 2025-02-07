Дере у горлі та сльозяться очі? Ось як побороти сухість повітря в квартирі

Під час опалювального сезону в багатьох квартирах з’являється проблема сухого повітря. Це може спричиняти дискомфорт: шкіра стає сухою, очі сльозяться, а вранці відчувається пирхота в горлі. Як це виправити?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, що треба робити, щоб створити здоровий мікроклімат у приміщенні.

Чому взимку повітря стає занадто сухим

Основна причина сухого повітря в опалювальний сезон - фізичні процеси. Холодне повітря з вулиці має високу вологість, але при нагріванні вона різко падає. Наприклад, при температурі -10°C і вологості 80%, після потрапляння в приміщення воно висихає до 15-20%.

Батареї центрального опалення ще більше знижують вологість, що негативно впливає на самопочуття. Через це шкіра втрачає вологу, слизові оболонки пересихають, а люди починають відчувати сухість у носі та горлі.

Як зрозуміти, що повітря в квартирі занадто сухе

Є кілька ознак, за якими можна визначити, що рівень вологості у квартирі недостатній. Наприклад, з’являється статична електрика в одязі, волосся електризується, а шкіра рук та губи починають тріскатися.

Також може з’явитися постійне відчуття спраги, а кімнатні рослини швидко в’януть навіть при регулярному поливі. Ще один сигнал - скрипіння паркету та меблів, адже деревина теж страждає від надмірної сухості. До того ж пил накопичується значно швидше, ніж улітку.

Просте зволоження без додаткових витрат

Існують ефективні методи підвищення вологості без витрат на спеціальні пристрої. Один із найпростіших способів - розміщення широких місткостей з водою на підвіконнях або біля батарей. Вода буде поступово випаровуватися, підвищуючи рівень вологості у приміщенні.

Можна додати кілька крапель ефірної олії, щоб освіжити повітря та надати йому приємного аромату. Вологе прибирання також відіграє важливу роль: щоденне протирання підлог та меблів допомагає підтримувати комфортний мікроклімат.

Іноді надмірну сухість повітря у квартирі може подолати лише зволожувач повітря (фото: Pexels.com)

Кімнатні рослини як природні зволожувачі

Деякі види кімнатних рослин можуть значно покращити рівень вологості в квартирі. Наприклад, хлорофітум, папороть, фікус і спатифілум активно випаровують вологу, створюючи сприятливий мікроклімат.

Достатньо кількох великих рослин у кімнаті, щоб відчути різницю. Однак слід пам’ятати, що надмірна кількість рослин у спальні може порушити сон, тому краще розміщувати їх у вітальні або на кухні.

Коли без зволожувача не обійтися

Якщо прості методи не дають потрібного результату, варто придбати зволожувач повітря. Він особливо корисний у дитячій кімнаті, при наявності дорогих дерев’яних меблів або якщо в квартирі багато електроніки.

Зволожувачі бувають різних типів: традиційні працюють тихо та безпечно, ультразвукові швидко підвищують вологість, а парові можуть навіть знезаражувати повітря. Вибір залежить від потреб та можливостей, але головне - підтримувати рівень вологості в межах 40-60% для здорового мікроклімату.

Профілактика сухого повітря: як запобігти проблемі

Щоб не доводити ситуацію до критичної, варто дотримуватись кількох простих правил.

По-перше, не перегрівайте приміщення - оптимальна температура у квартирі має бути 18-22°C. По-друге, якщо є можливість, встановіть радіатори з регульованою потужністю або терморегулятори, які дозволять контролювати рівень нагріву.

Варто також звернути увагу на правильне розташування меблів: не ставте великі шафи або дивани впритул до батарей, щоб не перешкоджати циркуляції повітря.

Окрім цього, не забувайте про чистоту кімнатних рослин: пил на листках значно зменшує їхню здатність випаровувати вологу.

Також уникайте використання методів, які можуть бути малоефективними або навіть шкідливими. Наприклад, розвішування мокрого одягу у кімнаті не дасть довготривалого ефекту, а киплячий чайник лише тимчасово підвищить вологість.