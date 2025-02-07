Першит в горле и слезятся глаза? Вот как побороть сухость воздуха в квартире
Во время отопительного сезона во многих квартирах появляется проблема сухого воздуха. Это может вызывать дискомфорт: кожа становится сухой, глаза слезятся, а утром ощущается першение в горле. Как это исправить?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что нужно делать, чтобы создать здоровый микроклимат в помещении.
Почему зимой воздух становится слишком сухим
Основная причина сухого воздуха в отопительный сезон - физические процессы. Холодный воздух с улицы имеет высокую влажность, но при нагревании она резко падает. Например, при температуре -10°C и влажности 80%, после попадания в помещение он высыхает до 15-20%.
Батареи центрального отопления еще больше снижают влажность, что негативно влияет на самочувствие. Из-за этого кожа теряет влагу, слизистые оболочки пересыхают, а люди начинают ощущать сухость в носу и горле.
Как понять, что воздух в квартире слишком сухой
Есть несколько признаков, по которым можно определить, что уровень влажности в квартире недостаточный. Например, появляется статическое электричество в одежде, волосы электризуются, а кожа рук и губы начинают трескаться.
Также может появиться постоянное чувство жажды, а комнатные растения быстро вянут даже при регулярном поливе. Еще один сигнал - скрип паркета и мебели, ведь древесина тоже страдает от чрезмерной сухости. К тому же пыль накапливается значительно быстрее, чем летом.
Простое увлажнение без дополнительных затрат
Существуют эффективные методы повышения влажности без затрат на специальные устройства. Один из самых простых способов - размещение широких емкостей с водой на подоконниках или возле батарей. Вода будет постепенно испаряться, повышая уровень влажности в помещении.
Можно добавить несколько капель эфирного масла, чтобы освежить воздух и придать ему приятный аромат. Влажная уборка также играет важную роль: ежедневное протирание полов и мебели помогает поддерживать комфортный микроклимат.
Иногда чрезмерную сухость воздуха в квартире может преодолеть только увлажнитель воздуха (фото: Pexels.com)
Комнатные растения как естественные увлажнители
Некоторые виды комнатных растений могут значительно улучшить уровень влажности в квартире. Например, хлорофитум, папоротник, фикус и спатифиллум активно испаряют влагу, создавая благоприятный микроклимат.
Достаточно нескольких крупных растений в комнате, чтобы почувствовать разницу. Однако следует помнить, что чрезмерное количество растений в спальне может нарушить сон, поэтому лучше размещать их в гостиной или на кухне.
Когда без увлажнителя не обойтись
Если простые методы не дают нужного результата, стоит приобрести увлажнитель воздуха. Он особенно полезен в детской комнате, при наличии дорогой деревянной мебели или если в квартире много электроники.
Увлажнители бывают разных типов: традиционные работают тихо и безопасно, ультразвуковые быстро повышают влажность, а паровые могут даже обеззараживать воздух. Выбор зависит от потребностей и возможностей, но главное - поддерживать уровень влажности в пределах 40-60% для здорового микроклимата.
Профилактика сухого воздуха: как предотвратить проблему
Чтобы не доводить ситуацию до критической, стоит придерживаться нескольких простых правил.
Во-первых, не перегревайте помещение - оптимальная температура в квартире должна быть 18-22°C. Во-вторых, если есть возможность, установите радиаторы с регулируемой мощностью или терморегуляторы, которые позволят контролировать уровень нагрева.
Стоит также обратить внимание на правильное расположение мебели: не ставьте большие шкафы или диваны вплотную к батареям, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.
Кроме этого, не забывайте о чистоте комнатных растений: пыль на листьях значительно уменьшает их способность испарять влагу.
Также избегайте использования методов, которые могут быть малоэффективными или даже вредными. Например, развешивание мокрой одежды в комнате не даст долговременного эффекта, а кипящий чайник лишь временно повысит влажность.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Family Handyman, How Stuff Works, Homes and Gardens.