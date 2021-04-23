Депутатов в Харькове могут лишить мандата: языковой омбудсмен сделал резкое заявление

Языковой омбудсмен Тарас Креминь подчеркнул, что используя негосударственный язык при исполнении служебных обязанностей, в том числе во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, депутаты нарушают не только статью 12 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но и депутатскую присягу.

"В связи с этим мы будем обращаться в соответствующие политические силы с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу", - сказал чиновник.

По информации Креминя, 21 апреля на русском языке на пленарном заседании сессии общались секретарь Харьковского горсовета, ряд депутатов и должностных лиц исполкома городского совета.

"Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство... Очередная жалоба, которая поступила в наш адрес, также не останется без внимания", - заявил он.

Креминь заявил, что будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом.

"Сознательное игнорирование законодательства продолжается, но и этому будет положен конец", - пишет языковой омбудсмен.