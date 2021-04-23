Депутатів у Харкові можуть позбавити мандата: мовний омбудсмен зробив різку заяву

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь наголосив, що використовуючи недержавну мову при виконанні службових обов'язків, у тому числі під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, депутати порушують не тільки статтю 12 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", але й депутатську присягу.

"У зв'язку з цим ми будемо звертатися до відповідних політичних сил з вимогою позбавити депутатських мандатів тих представників, які систематично порушують норми закону та присягу", - сказав чиновник.

За інформацією Креміня, 21 квітня російською мовою на пленарному засіданні сесії спілкувалися секретар Харківської міськради, низка депутатів і посадових осіб виконкому міської ради.

"Це вже не перший сигнал про те, що місцеві депутати систематично порушують мовне законодавство... Чергова скарга, яка надійшла на нашу адресу, також не залишиться без уваги", - заявив він.

Кремінь заявив, що будуть прийняті всі можливі заходи реагування, передбачені законом.

"Свідоме ігнорування законодавства триває, але і цьому буде покладено край", - пише мовний омбудсмен.