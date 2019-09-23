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У депутата на Хрещатику злодії зняли з руки годинник ціною квартири (фото)

STYLERПодії    23.09.2019 - 12:35
У депутата на Хрещатику злодії зняли з руки годинник ціною квартири (фото)
У Києві у депутата Ясинського вкрали годинник на Хрещатику (колаж: РБК-Україна)

Депутат позбувся елітного аксесуара прямо в центрі Києва

У депутата Київради вкрали дорогий годинник марки "Breguet". Жертвою злодія став 35-річний Георгій Ясинський, який також є секретарем постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

НП сталася в п'ятницю, 20 вересня, на Хрещатику, неподалік від будівлі мерії, пише Страна з посиланням на власні джерела в МВС.

Депутат від партії "Європейська солідарність" звернувся до правоохоронців із заявою, в якій вказав, що зловмисники вкрали у нього Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусі з 18-каратного рожевого золота і втекли, загубившись у натовпі.

У депутата на Хрещатику злодії зняли з руки годинник ціною квартири (фото)

Георгій Ясинський (фото: facebook.com george.yasinskiy)

Варто відзначити, що вартість елітного аксесуара становить $31500. Приблизно таку суму потрібно викласти за однокімнатну квартиру в Києві.

За фактом крадіжки поліція почала кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка в особливо великому розмірі).

Георгій Ясинський став депутатом Київради у 2014 році, а з 2012-го року був помічником нардепа Володимира Ар'єва, якого, до речі, не так давно пограбували на Київському вокзалі.

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