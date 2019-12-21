Депутат от "Слуги народа" две недели выбирал люксовое авто на заседаниях Рады

Верховная Рада (фото: РБК-Украина)

"Слуга народа" Александр Кабанов во время заседания Рады выбирал новое авто

Депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов во время заседаний Верховной Рады решил заниматься поиском нового автомобиля. Журналисты подловили нардепа, когда он несколько недель искал в сети новый кроссовер Jaguar F-Pace. При этом депутат "положил глаз" на престиж-комплектацию, которая стоит 63 тысячи долларов. Об этом сообщает TK Media.

Кабанов предложил свой жене купить новую машину. Она согласилась и начала искать авто в интернете и прислала ему ссылку. Депутат посмотрел и сказал, что это спортивная модель, а он предлагает взять престиж-комплектацию. При этом он отметил, что в этой комплектации только нет пневмоподъемника.

Депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов выбирал авто на заседаниях Рады (видео: YouTube)

Нардеп написал такое же сообщение контакту, который подписан, как "Берд Страховая". Две недели, когда в Раде проходили заседания, он постоянно заходил в сеть и смотрел интересующее его автомобили.

Чтобы купить авто в рассрочку, ему нужно было предоставить справку о доходах, но выдавать ему ее не спешили, из-за чего депутат нагрубил своей помощнице - Анне Троицкой.

После этого депутат пожаловался на помощницу своей второй половинке. Кабанов назвал Троицкую "тупой ленивой сукой", и написал, что она "не может взять дубликат справки о ЗП".

Позже собеседник депутата написал, что сделал бы ему ложную справку о доходах, если бы Кабанов не был публичным лицом. Нардеп предложил сделать такую справку своей жене, назвав ее декретный отпуск работой на аутсорсе.

Через неделю собеседник депутата написал о положительном решении по рассрочке. Кабанов сразу же написал жене, чтобы она забронировала авто. При этом нардеп был готов внести первый взнос в размере 30% от суммы, что составляет более 20 тысяч долларов.