Депутат запропонував ввести в Україні нову мову: це буде щось

Нардеп Потураєв запропонував ввести в Україні нову мову (Колаж РБК-Україна)

Нардеп запропонував в Україні узаконити нову мову

Депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв запропонував запровадити в Україні нову мову – українську російську. Він уточнив, що російська мова, якою користуються в Україні, сильно відрізняється від тої, на якій говорять в Росії. Народний обранець вважає, що цю мову потрібно закріпити на законодавчому рівні.

Микита Потураєв заявив, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі така мова може стати окремою і її потрібно визнати в Україні. Про це він повідомив у програмі "Хард з Влащенко".

"Як філолог за першою освітою переконаний, що російська мова в Україні змінюється по багатьом параметрам. І абсолютно точно, на мій погляд, у середньостроковій, навіть не в довгостроковій перспективі, вона повинна бути окремою мовою в Україні", - вважає Потураєв.

Депутат додав, що в Росії тоді залишиться російська мова, а в Україні буде щось нове.

"Тоді в Росії буде російська мова, а в Україні...це питання для дискусій, як філологічних, так і в суспільстві", - пояснив нардеп.

Він зізнався, що вдома розмовляє з близькими російською мовою, але не вважає, що це та ж сама мова, якою говорять в Росії.

"Вдома я розмовляю російською...але я не згоден...Я не хочу говорити, що це російська, російською нехай у Росії говорять. Я не можу погодитися, що говорю вдома російською – ну, українська російська", - сказав Микита Потураєв.

Депутат від "Слуги народу" запропонував узаконити в Україні нову мову

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відома письменниця влаштувала скандал у столичному супермаркеті через обслуговування російською мовою.