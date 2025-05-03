Депутат подарував "українській Кардаш'ян" годинник за 8 мільйонів
Блогерка та модель OnlyFans Альона Омович розповіла про коштовний подарунок від залицяльника. Їй подарували годинник Richard Mille вартістю 200 тисяч доларів, що становить понад 8 мільйонів гривень.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Василя Тимошенка в TikTok.
За словами Омович, коштовний подарунок зробив "дуже самодостатній і забезпечений чоловік". Водночас вона підкреслила, що він не є її хлопцем.
"Дуже-дуже самодостатній і забезпечений. Не мій хлопець. Політик", - описала чоловіка блогерка.
Альона Омович (фото: instagram.com/alena_omovychhh)
Вона також підтвердила інтерв'юеру, що прихильник є українським депутатом.
"От так, друзі. Куди йдуть корупційні гроші українських депутатів, ви запитаєте - на годинники для Альони Омович", - зазначив Тимошенко у відео.
"Так-так, грішна, каюся", - додала дівчина.
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Як відреагували в мережі
Користувачі розізлилися на таку відвертість блогерки. Багато хто засудив дівчину та згаданого депутата.
- "Просто не розумію, чим можуть такі приваблювати".
- "І за це ми воюємо?"
- "Класно, пенсія 2-3 тисячі, а депутат якійсь сосці дарує годинник за 200 тисяч доларів".
- "Дно! А на дітей по 860 грн".
- "Тут треба, щоб СБУ вже цікавилося, а не ведучий".
- "Я не дивуюся, що в наших депутатів немає смаку".
- "Ціна цьому годиннику - безліч життів пенсіонерів, наша бідність - це їх багатство".
- "Ха-ха, грєшна, каюсь" - це взагалі не смішно. З такою гордістю, посміхаючись, про це розповідає".
Хто така Альона Омович
Омович - модель та блогерка, яка називає себе "українською Кім Кардаш'ян". Вона народилася у 1993 році в Києві. З 15 років почала займатися моделінгом, а згодом - активно розвивати блог в соцмережах.
Спочатку дівчина ділилася порадами щодо тренувань та харчуванням. Потім захопилася пластичною хірургією - збільшувала груди, змінювала ніс та обличчя. Не нехтує вона й уколами краси.
З початку повномасштабної війни виїхала з України. Зараз переважно мешкає в Дубаї, часто подорожує Європою. Альона веде акаунт на OnlyFans і має дві сторінки в Instagram з аудиторією у 4 мільйони підписників.
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