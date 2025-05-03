Депутат подарил "украинской Кардашьян" часы за 8 миллионов
Блогер и модель OnlyFans Алена Омович рассказала о ценном подарке от ухажера. Ей подарили часы Richard Mille стоимостью 200 тысяч долларов, что составляет более 8 миллионов гривен.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Василия Тимошенко в TikTok.
По словам Омович, ценный подарок сделал "очень самодостаточный и обеспеченный мужчина". При этом она подчеркнула, что он не является ее парнем.
"Очень-очень самодостаточный и обеспеченный. Не мой парень. Политик", - описала мужчину блогерша.
Алена Омович (фото: instagram.com/alena_omovychhh)
Она также подтвердила интервьюеру, что поклонник является украинским депутатом.
"Вот так, друзья. Куда идут коррупционные деньги украинских депутатов, вы спросите - на часы для Алены Омович", - отметил Тимошенко в видео.
"Да-да, грешная, каюсь", - добавила девушка.
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Как отреагировали в сети
Пользователи разозлились на такую откровенность блогера. Многие осудили девушку и упомянутого депутата.
- "Просто не понимаю, чем могут такие привлекать".
- "И за это мы воюем?"
- "Классно, пенсия 2-3 тысячи, а депутат какой-то соске дарит часы за 200 тысяч долларов".
- "Дно! А на детей по 860 грн".
- "Тут надо, чтобы СБУ уже интересовалось, а не ведущий".
- "Я не удивляюсь, что у наших депутатов нет вкуса".
- "Цена этим часам - множество жизней пенсионеров, наша бедность - это их богатство".
- "Ха-ха, грешная, каюсь" - это вообще не смешно. С такой гордостью, улыбаясь, об этом рассказывает".
Кто такая Алена Омович
Омович - модель и блогерша, которая называет себя "украинской Ким Кардашьян". Она родилась в 1993 году в Киеве. С 15 лет начала заниматься моделингом, а затем - активно развивать блог в соцсетях.
Сначала девушка делилась советами по тренировкам и питанию. Затем увлеклась пластической хирургией - увеличивала грудь, меняла нос и лицо. Не пренебрегает она и уколами красоты.
С начала полномасштабной войны выехала из Украины. Сейчас преимущественно живет в Дубае, часто путешествует по Европе. Алена ведет аккаунт на OnlyFans и имеет две страницы в Instagram с аудиторией в 4 миллиона подписчиков.
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