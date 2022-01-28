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Депутат Днепропетровского облсовета оскандалился: "готов дружить с Россией"

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Днепр, Пятница 28 января 2022 13:08
Депутат Днепропетровского облсовета оскандалился: "готов дружить с Россией" Фото: депутат Днепропетровского облсовета от партии ОПЗЖ Владимир Хоришко (49000.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Депутат Днепропетровского облсовета от партии ОПЗЖ Владимир Хоришко сделал заявление, признавшись в любви к России и назвал стратегических международных партнеров Украины "англосаксами" и "коллаборантами-прихлебателями".

Об этом пишет местное издание 49000.com.ua.

"Один народ" и "Против войны с Россией", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Депутат Днепропетровского облсовета оскандалился: &quot;готов дружить с Россией&quot;

Впрочем, это далеко не единственное скандальное заявление народного избранника. Чтобы получше понять мотивы Владимира Хоришко, достаточно просто перейти на его личную страницу в Facebook. Судя по характерам публикаций, разделяет депутат отдельные идеи "русского мира" о самобытном русском народе, "триединство" и дружбу с Беларусью и Россией, а также антивакцинаторские фейки и тезисы российской пропаганды.

Что примечательно, несмотря на показательное негативное отношение к евроинтеграции Украины и европейским партнерам, высшее образование Владимир Хорошко получает в Высшей школе менеджмента в Легинце (Польша).

Депутат Днепропетровского облсовета оскандалился: &quot;готов дружить с Россией&quot;

Впрочем, пост со словами поддержки и российский флаг на странице депутата провисели недолго. Спустя час, запись была удалена за нарушение норм морали. К слову, политику Facebook Хоришко не оценил, заявив, что "Украинский Фейсбук - это филиал ЦРУ в Украине".

Депутат Днепропетровского облсовета оскандалился: &quot;готов дружить с Россией&quot;

Как сообщалось, ранее действующих и бывших столичных чиновников обвинили в госизмене. Речь идет о директоре КП "Киевский городской Дом природы" Евгении Грибачеве, депутате Киевсовета Дмитрие Белоцерковце и бывшем директоре КП "Киевблагоустройство" Иване Клипе.

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