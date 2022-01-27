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Действующих и бывших столичных чиновников обвинили в госизмене

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Киев, Четверг 27 января 2022 19:36
Действующих и бывших столичных чиновников обвинили в госизмене Фото: Грибачева, Клипу и Белоцерковца обвинили в госизмене (kievvlast.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Трех фигурантов подозревают в государственной измене - в работе на российские спецслужбы и создании в Киеве "террористической ячейки и ОПГ, работающей на власть РФ", соответствующие уголовные производства уже открыты. Речь идет о директоре КП "Киевский городской Дом природы" Евгении Грибачеве, депутате Киевсовета Дмитрие Белоцерковце и бывшем директоре КП "Киевблагоустройство" Иване Клипе.

Об этом пишет KV.

Как отмечает издание, с соответствующим заявлением, копией которого располагают журналисты, к главе СБУ Ивану Баканову обратился главный редактор ИА "Специальные корреспонденты" Александр Шатный. Заявление датировано 14 сентября 2021 года. Соответствующая информация имеется и в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).

В заявлении Александра Шатнего на имя главы СБУ сказано, что, у бывшего директора КП "Киевблагоустройство" Ивана Клипы есть паспорт гражданина РФ, он регулярно посещает Крым и, возможно, является агентом спецслужб России.

По информации Шатнего, Клипа приезжал в аннексированный Крым в 2014-2015 гг, а также посещал полуостров и Москву в 2020 году, когда в Украине шли местные выборы. Кроме того, Иван Клипа до сих пор является руководителем двух общественных организаций (ОО) в оккупированном россиянами Крыму.

Евгений Грибачев также посещал Крым и Москву в декабре 2014 года. В Москве он гулял вокруг здания ФСБ на Лубянке и несколько странно прокомментировал памятник жертвам тоталитарного режима.

Действующих и бывших столичных чиновников обвинили в госизмене

Действующих и бывших столичных чиновников обвинили в госизмене

Действующих и бывших столичных чиновников обвинили в госизмене

Отмечается, что Белоцерковец и Грибачев знакомы со времен жизни в Севастополе, где они оба были общественными активистами.

24 сентября 2021 года Шевченковский райсуд Киева своим определением удовлетворил жалобу Шатнего на бездеятельность СБУ и обязал последнюю внести указанные выше сведения в ЕРДР и открыть уголовное производство. Следственное управление ГУ СБУ в Киеве и Киевской области выполнило судебное определение 21 декабря прошлого года, внеся в ЕРДР сведения о досудебном уголовном производстве 22021101110000246.

Действующих и бывших столичных чиновников обвинили в госизмене

Как сообщалось, ранее, в 2019 году, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже объявляло подозрение бывшему нардепу от "Блока Петра Порошенко" и советнику киевского городского головы Дмитрию Белоцерковцу. Тогда Белоцерковца подозревали в недостоверном декларировании.

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