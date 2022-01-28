Депутат Дніпропетровської облради оскандалився: "готовий дружити з Росією"

Депутат Дніпропетровської облради від партії ОПЗЖ Володимир Хорішко зробив заяву, зізнавшись у любові до Росії та назвав стратегічних міжнародних партнерів України "англосаксами" та "колаборантами-прихлібниками".

"Один народ" і "Проти війни з Росією", - написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Втім, це далеко не єдина скандальна заява народного обранця. Щоб краще зрозуміти мотиви Володимира Хорішка, досить просто перейти на його особисту сторінку у Facebook. Судячи з характерів публікацій, розділяє депутат окремі ідеї "російського миру" про самобутній російський народ, "триєдність" і дружбу з Білоруссю та Росією, а також антивакцинаторські фейки та тези російської пропаганди.

Що примітно, попри показове негативне ставлення до євроінтеграції України та європейських партнерів, вищу освіту Володимир Хорошко здобуває у Вищій школі менеджменту у Легінці (Польща).

Втім, допис зі словами підтримки та російський прапор на сторінці депутата провисіли недовго. Через годину, допис було видалено за порушення норм моралі. До слова, політику Facebook Хорішко не оцінив, заявивши, що "Український Фейсбук - це філія ЦРУ в Україні".