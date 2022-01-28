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Депутат Дніпропетровської облради оскандалився: "готовий дружити з Росією"

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Дніпро, П'ятниця 28 січня 2022 13:08
Депутат Дніпропетровської облради оскандалився: "готовий дружити з Росією" Фото: депутат Дніпропетровської облради від партії ОПЗЖ Володимир Хоришко (49000.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Депутат Дніпропетровської облради від партії ОПЗЖ Володимир Хорішко зробив заяву, зізнавшись у любові до Росії та назвав стратегічних міжнародних партнерів України "англосаксами" та "колаборантами-прихлібниками".

Про це пише місцеве видання 49000.com.ua.

"Один народ" і "Проти війни з Росією", - написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Депутат Дніпропетровської облради оскандалився: &quot;готовий дружити з Росією&quot;

Втім, це далеко не єдина скандальна заява народного обранця. Щоб краще зрозуміти мотиви Володимира Хорішка, досить просто перейти на його особисту сторінку у Facebook. Судячи з характерів публікацій, розділяє депутат окремі ідеї "російського миру" про самобутній російський народ, "триєдність" і дружбу з Білоруссю та Росією, а також антивакцинаторські фейки та тези російської пропаганди.

Що примітно, попри показове негативне ставлення до євроінтеграції України та європейських партнерів, вищу освіту Володимир Хорошко здобуває у Вищій школі менеджменту у Легінці (Польща).

Депутат Дніпропетровської облради оскандалився: &quot;готовий дружити з Росією&quot;

Втім, допис зі словами підтримки та російський прапор на сторінці депутата провисіли недовго. Через годину, допис було видалено за порушення норм моралі. До слова, політику Facebook Хорішко не оцінив, заявивши, що "Український Фейсбук - це філія ЦРУ в Україні".

Депутат Дніпропетровської облради оскандалився: &quot;готовий дружити з Росією&quot;

Як повідомлялось, чинних і колишніх столичних посадовців звинуватили у держзраді. Йдеться про директора КП "Київський міський Дім природи" Євгена Грибачова, депутата Київради Дмитра Білоцерківця та колишнього директора КП "Київблагоустрій" Івана Кліпу.

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