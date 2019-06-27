Только не про деньги: сеть взорвало видео "Квартал 95" с обращением к Коломойскому

В сети появилось видео, на котором команда "Квартал 95" поздравляет Игоря Коломойского с днем рождения. Квартальцы по очереди выходят к камере и рассказывают о своих пожеланиях и все слова заканчиваются просьбой дать денег или решить вопрос с телеканалом "1+1", который задолжал комикам зарплату. В ролике также присутствует Владимир Зеленский. Видео опубликовала "Украинская правда" на своем YouTube-канале.

На видео присутствуют Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Валерий Жидков, Юрий Крапов, Юзик и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который сначала снимает все поздравления, а в конце ролика присоединяется к остальным.

Евгений Кошевой поздравил Коломойского с днем рождения, перечислил друзей, которые наверняка сидят с ним за одним столом и попросил повлиять на телеканал, который задолжал им денег.

"У меня к вам единственная просьба, Игорь Валерьевич, повлияйте хоть как-нибудь на канал "1+1", пусть они нам дадут хотя бы маленькую часть денег, которую они должны, а то я из-за них начинаю терять часть друзей. А вам желаю не потерять", - сказал Кошевой.

Юзик напомнил, что у него трое детей, которые хотят кушать, поэтому он попросил Коломойского поговорить с телеканалом.

Пикалов извинился за то, что его друзья в такой день ведут себя так меркантильно, но потом снял кепку и взял ее в руки так, как будто просил милостыню.

Юрий Крапов появился в кадре в жилетке и намекнул, что у всех есть куртки, а у нет и попросил денег. Потом с подобными текстами выступили и другие участники "Квартал 95", а в конце они все дружно спели песню Ирины Аллегровой "С днем рождения".

Владимир Зеленский взял слово последним. Во время выступления своих коллег, он постоянно за камерой просил "Только не про деньги", а сам пожелал Коломойскому, чтобы у него в следующем году было все, как и прежде и попросил, чтобы у них, комиков, что-нибудь, да поменялось.

"Квартал 95" попросил денег у Коломойского (YouTube/Украинская правда)

Предположительно, это видео было записано в феврале 2017 года. Евгений Кошевой в комментарии для издания "Страна" объяснил, что это было около трех лет назад и он не помнит, дошло ли это поздравление до Коломойского.

"Это было около трех лет назад, то есть это не сейчас было записано. Да, кто-то сплавил. Не знаю кто", - прокомментировал Кошевой и добавил, что не помнит, рассчитался ли с ними телеканал.

Кошевой объяснил, что за ролик появился в сети (YouTube/Страна)

Видео очень быстро распространилось в сети, и пользователи не сразу разобрались, что оно было записано давно.

Скриншоты комментариев

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