Деньги просто исчезают с карт: раскрыта новая схема мошенников

Мошенники придумали новый способ, как опустошить банковские счета украинцев. Они используют для этого приложения на смартфонах и от новой аферы пострадали уже сотни пользователей.

Практически у каждого украинца сейчас есть смартфон, на который скачиваются различные приложения. В каждом из них – есть регистрация и согласие на использования. Именно этой лазейкой и научились пользоваться мошенники, пишет издание "Сегодня".

Как рассказал ведущий Максим Несмеянов, деньги с карточки могут исчезнуть в любой момент и выяснить быстро, как это произошло, удается не сразу.

"452 гривны обналичили. Это было 20 августа в 16:44, у меня сняли резко 452 гривны. В графе расходов – покупка из категории "Другое". Я такой думаю: "Что за покупку я сделал, если жена вот рядом?", - сообщил Несмеянов.

Выяснилось, что деньги со счета снял неизвестный сайт, на который ведущий якобы подписался. На самом деле, Максим Несмеянов ни на что не подписывался. Он сделал запрос о возврате средств и получил ответ: "К сожалению, вернуть средства мы не можем, ведь вам было отправлено сообщено о том, что через семь дней после регистрации и пользования нашими услугами, будет списана оплата за месяц".

Эксперты по безопасности предупреждают, что такие схемы мошенников сейчас становятся очень популярными. В зоне риска оказываются те пользователи, которые привязывают банковскую карту к интернет-приложениям.

"Вы можете скачать любое приложение, а оно окажется вирусным. Таким, которое именно считывает информацию с ваших банковских карт, приложений интернет-банкинга. И когда ваши пароли все скачались, вы подтвердили права на использование, ведь права, которые запрашивают приложения, по большому счету не читает никто", – объяснил эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Перед тем, как закачать приложение на смартфон, проверьте насколько оно безопасно. И не привязывайте к нему сразу банковскую карту. Читайте внимательно права, которые от вас требуют программы при регистрации.

"Если ваш фонарик требует права от вашей записной книжки, от ваших паролей, то зачем такой фонарик нужен?" – отметил эксперт.

Если неприятность произошла, то сразу нужно обратиться в банк и написать заявление о мошенничестве. Если все сделать оперативно, то есть шанс вернуть средства.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты дали объяснение, как украинцев втягивают в финансовые пирамиды типа B2B Jewerly.

А также рассказывали о том, что нужно делать, если вам звонят коллекторы с угрозами и требуют вернуть чужой кредит.