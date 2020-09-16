Гроші просто зникають з карт: розкрита нова схема шахраїв

Шахраї придумали новий спосіб, як спустошити банківські рахунки українців. Вони використовують для цього додатки на смартфонах і від нової афери постраждали вже сотні користувачів.

Практично у кожного українця зараз є смартфон, на який викачуються різні додатки. У кожному з них є реєстрація та згода на використання. Саме цією лазівкою і навчилися користуватися шахраї, пише видання "Сьогодні".

Як розповів ведучий Максим Несмеянов, гроші з картки можуть зникнути в будь-який момент і з'ясувати швидко, як це сталося, вдається не відразу.

"452 гривні перевели в готівку. Це було 20 серпня о 16:44, у мене зняли різко 452 гривні. У графі витрат – купівля з категорії "Інше". Я думаю: "Що за покупку я зробив, якщо дружина ось поруч?", - повідомив Несмеянов.

З'ясувалося, що гроші з рахунку зняв невідомий сайт, на який ведучий нібито підписався. Насправді Максим Несмеянов ні на що не підписувався. Він зробив запит про повернення коштів і отримав відповідь: "На жаль, повернути кошти ми не можемо, адже вам було надіслано повідомлено про те, що через сім днів після реєстрації та користування нашими послугами, буде списана оплата за місяць".

Експерти з безпеки попереджають, що такі схеми шахраїв зараз стають дуже популярними. У зоні ризику опиняються ті користувачі, які прив'язують банківську картку до інтернет-додатків.

"Ви можете завантажити будь-який додаток, а воно виявиться вірусним. Таким, який саме зчитує інформацію з ваших банківських карт, додатків інтернет-банкінгу. І коли ваші паролі всі завантажилися, ви підтвердили права на використання, адже права, які запитують програми, за великим рахунком не читає ніхто", – пояснив експерт з безпеки Руслан Болгов.

Перед тим, як завантажити додаток на смартфон, перевірте наскільки він безпечний. І не прив'язуйте до нього відразу банківську карту. Читайте уважно права, які від вас вимагають програми при реєстрації.

"Якщо ваш ліхтарик вимагає права від вашої записної книжки, від ваших паролів, то навіщо такий ліхтарик потрібен?" – зазначив експерт.

Якщо неприємність сталася, то відразу потрібно звернутися в банк і написати заяву про шахрайство. Якщо все зробити оперативно, то є шанс повернути кошти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти дали пояснення, як українців втягують у фінансові піраміди типу B2B Jewerly.

А також розповідали про те, що потрібно робити, якщо вам дзвонять колектори з погрозами та вимагають повернути чужий кредит.