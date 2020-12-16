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Не те деньги: в Одессе маршрутчик жестко избил пассажира

Автор: Людмила Жукова

В Одессе водитель маршрутки набросился на пассажира с кулаками и избил его. Причина состоит в том, что мужчина хотел рассчитаться за проезд мелочью. Но водителю это жутко не понравилось и он применил физическую силу. Как сообщается в Telegram-канале Одесса INFO, инцидент произошел в 214-й маршрутке на улице Декабристов 5 декабря.

В результате нападения маршрутчика у пассажира рассечена переносица, порвана одежда.

Интересно, что пострадавший обратился не в полицию, а написал обращение в Единый центр обращений граждан.

"Водитель выбежал и напал со спины за расчет проезда копейками. Рассечение переносицы, порвана одежда. ВН 8665. 5.12.2020, 07:30", — говорится в сообщении потерпевшего.

Руководству Департамента транспорта поручено решить проблему до 14 января 2021 года.

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Позже появилось объяснение водителя. Он уверяет, что физическую силу не применял. По словам маршрутчика, мужчина дал ему 7 гривен по 25 копеек, которые уже вышли из оборота, после чего выбежал из автобуса.

"Человек при выходе дает 7 грн за проезд по 25 копеек, которые уже не ходят! Кинул деньги и выбежал с автобуса! Когда водитель вышел спросить зачем он так сделал, тот начал агрессировать. Но никто никого пальцем не тронул", - сообщил водитель автобуса.

В Одессе маршрутчик избил пассажира (фото: t.me/mozgov_ua)

Как мы сообщали ранее, в киевских маршрутках может подорожать проезд после жесткого карантина, который объявлен с 8 по 24 января Кабмином.

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