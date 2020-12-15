После жесткого карантина: в Киеве может подорожать проезд в маршрутках

Проезд в столичных маршрутках может подорожать (фото: РБК-Украина)

В киевских маршрутках может подорожать проезд после жесткого карантина, который объявлен с 8 по 24 января Кабмином. Об этом сообщил директор одной из компании-перевозчиков Владимир Назаренко "Украинским новостям". По его словам, решение о подорожании было принято давно, просто людям не хотели подымать проезд перед новогодними праздниками.

Назаренко отметил, что стоимость проезда может взлететь до 12 гривен вместо 8, то есть подорожает на 4 гривны.

"8 числа сказали, что будет локдаун, до 8 числа никто не будет поднимать никаких цен из-за того, что перевозчики понимают, что у людей сейчас денег нет. Если сейчас поднять цены, то все скажут, что это не перевозчики, а какие-то живодеры. А кто выйдет и выживет после локдауна, это уже будем видеть, кто сможет выехать, кто не сможет, и дальше будет решаться, какая будет цена. Стоимость может вырасти минимум до 12 гривен. В первом квартале следующего года можно ожидать какие-то изменения в плане стоимости проезда в общественном транспорте ", - сказал он.

По словам Назаренко, за время карантина в Украине пассажиропоток в маршрутках упал на 40%.

По словам директора компании-перевозчика, для частных предпринимателей вопрос о введении в действие электронного билета является болезненной темой из-за того, что расходы на валидаторы и другую электронику ложатся на частные компании, а в связи с пандемией эти средства трудно найти.

Как мы ранее писали, в столице неадекваты устроили драку и погоню за маршруткой по Киеву.