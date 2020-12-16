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Не ті гроші: в Одесі маршрутник жорстко побив пасажира

Автор: Людмила Жукова

В Одесі водій маршрутки накинувся на пасажира з кулаками і побив його. Причина полягає в тому, що чоловік хотів розрахуватися за проїзд дрібними грошима. Але водієві це страшенно не сподобалося і він застосував фізичну силу. Як повідомляється в Telegram-каналі Одеса INFO, інцидент стався в 214-й маршрутці на вулиці Декабристів 5 грудня.

В результаті нападу маршрутника у пасажира розсічене перенісся, порваний одяг.

Цікаво, що потерпілий не звернувся в поліцію, а написав звернення в Єдиний центр звернень громадян.

"Водій вибіг і напав зі спини за розрахунок проїзду копійками. Розсічене перенісся, порваний одяг. ВН 8665. 5.12.2020, 07:30", — йдеться в повідомленні потерпілого.

Керівництву Департаменту транспорту доручено вирішити проблему до 14 січня 2021 року.

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Пізніше з'явилося пояснення водія. Він запевняє, що не застосовував фізичну силу. За словами маршрутника, чоловік дав йому 7 гривень по 25 копійок, які вже вийшли з обігу, після чого вибіг з автобуса.

"Людина при виході дає 7 грн за проїзд на 25 копійок, які вже не ходять! Кинув гроші і вибіг з автобуса! Коли водій вийшов запитати навіщо він так зробив, той почав агресувати. Але ніхто нікого пальцем не чіпав", - повідомив водій автобуса.

В Одесі маршрутник побив пасажира (фото: t.me/mozgov_ua)

Як ми повідомляли раніше, у київських маршрутках може подорожчати проїзд після жорсткого карантину, який оголошено з 8 по 24 січня Кабміном.

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