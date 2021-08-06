Деньги не выдают, но списывают со счета: ПриватБанк попал в скандал из-за проблемных банкоматов

Очередная волна жалоб фиксируется в начале августа - конце июля.

Некоторые клиенты банка пишут, что решили обратиться в НБУ с просьбой отреагировать на ситуации, так как ответы ПриватБанка их не удовлетворяют, и финансовое учреждение не спешит вернуть назад людям списанные с карточек, но не выданные деньги.

Кроме того сообщается, что такие проблемные банкоматы продолжают работать.

Жалобы на работу банкоматов ПриватБанка

Одесса 4 августа: "Столкнулась с проблемой, банкомат не выдал деньги, но сумма успешно списана со счета. В службу поддержки дозвониться невозможно! Деньги снимала не маленькие и нужны они срочно. А операторы ПриватБанка и ответить на звонок не могут!"

4 августа: "Банкомат не вернул 10 000, со счета списали. Я несколько раз жаловался на этот банкомат, в этот раз вы просто достали, все карты и счет я закрываю. Только на платинум карте у меня был лимит 100 000. Посчитайте ежемесячный оборот по счету и картам. Поздравляю, спустя 6 лет я в итоге иду в другой банк".

3 августа : "В ПриватБанке давно используется схема - когда клиент снимает наличные в банкомате, идет списание, и при последнем шаге "возьмите ваши деньги" - их просто не выдает… и человек остается без денег, которые уже списаны! Лично я сама попалась на это, лишившись 1000 гривен. Доказать практически не возможно… ПриватБанк отказал в предоставлении видео и ответил, что была инкассация, и у них все сошлось, якобы лишних денег они не обнаружили… Написав заявление в полицию, также поняла, что из-за такой "мелкой" суммы никто особо разбираться не будет, тем более что главный офис банка находится в Днепре… Уверена, что карма за все это настигнет! А людям нужно быть очень осторожными и фиксировать сразу все на месте".

Киев 1 августа: "Вечером 25.07.2021 г. в г. Киеве, возле метро Левобережная (Р. Окипной 2А) снимала деньги с карты, банкомат денег не выдал, но с карты сумму снял. Позвонила сразу на 3700, сказали - заявка на возврат зарегистрирована, ждите. Прошла неделя, денег нет. Пишу жалобу в Нацбанк, пусть проверят что за развод клиентов на деньги".

Чернигов 31 июля: "Вчера в Чернигове в банкомате по ул. Ремесленная, 28 в 14.20 снимала деньги в размере 9000 грн. Из банкомата долго доносились звуки, но потом банкомат отдать карточку. Денег я не получила, но когда проверила карточку, увидела, что 9000 грн с карточки исчезли, которые мне срочно были нужны! Я обратилась на горячую линию, но так и не поняла, когда мне вернут мои деньги. Я не имею возможности долго ждать, потому что мне надо оплатить лечение. Решите проблему, которую вы меня втянули. Для меня это очень большие деньги".

Харьков 31 июля: "Здравствуйте. 31.07.2021 в 10:56 снимали деньги с карты ПриватБанка, сумма 20 000 гривен, г. Харьков ул. Сергея Грицевца 29 (внутри ТЦ Класс). На моменте выдачи наличных банкомат выдал ошибку, что невозможно произвести выдачу нужной суммы и что списания средств со счета произведено не будет, однако сумма была списана со счета. Человек снимавший после нас успешно снял 100 грн. На 3700 после длительного выслушивания доступных опций поддержки, виртуальным помощником была создана заявка по возврату (№ 22681561) и после даже удалось соединиться с оператором тех поддержки, что подтвердила, что заявка создана и нужно ждать инкассации и возврата на карту в течении от 24 часов, до 14 дней в редких случаях. Очень "интересно", что банкомат спокойно продолжил работу... Также читая отзывы людей про подобную проблему вижу что далеко не всегда возврат занимает до 14 дней (по факту - больше), а есть люди, которым не вернули деньги вообще, и есть шанс что ПриватБанк "забъет" на возврат денег, отписав, что нарушений в работе банкомата обнаружено не было. Пишу этот отзыв с целью проинформировать о подобной проблеме. Буду ждать возврата средств на карту".

Как реагируют в ПриватБанке

В государственном банке часто на такие жалобы пишут, что им "жаль, что клиенты столкнулись с такой ситуацией". Также в ПриватБанке добавляют, что после подачи заявки на возврат средств, на ее обработку необходим 1 день. А в случаях, когда необходима инкассация, требуется до двух недель.

Также в ПБ на претензии относительно работы банкоматов нередко можно получить ответ об обращении "в личном сообщении, чтобы уточнить контактные данные и проверить информацию".