Гроші не видають, проте списують з рахунку: ПриватБанк потрапив у скандал через проблемні банкомати

Чергова хвиля скарг фіксується на початку серпня - наприкінці липня.

Деякі клієнти банку пишуть, що вирішили звернутися до НБУ з проханням відреагувати на ситуації, оскільки відповіді ПриватБанку їх не задовольняють, і фінансова установа не поспішає повернути назад людям списані з карток, але не видані гроші.

Крім того, повідомляється, що такі проблемні банкомати продовжують працювати.

Скарги на роботу банкоматів ПриватБанку

Одеса 4 серпня: "Зіткнулася з проблемою, банкомат не видав гроші, але сума успішно списана з рахунку. У службу підтримки додзвонитися неможливо! Гроші знімала не маленькі й потрібні вони терміново. А оператори ПриватБанку і відповісти на дзвінок не можуть!"

4 серпня: "Банкомат не повернув 10 000, з рахунку списали. Я кілька разів скаржився на цей банкомат, цього разу ви просто дістали, всі карти і рахунок я закриваю. Тільки на платинум карті у мене був ліміт 100 000. Порахуйте щомісячний оборот за рахунком і картками. Вітаю, через 6 років я в підсумку йду в інший банк".

3 серпня : "У Приватбанку давно використовується схема - коли клієнт знімає готівку в банкоматі, йде списання, і при останньому кроці "візьміть ваші гроші" - їх просто не видає... і людина залишається без грошей, які вже списані! Особисто я сама попалася на це, позбувшись 1000 гривень. Довести практично не можливо ... ПриватБанк відмовив у наданні відео і відповів, що була інкасація, і у них все зійшлося, нібито зайвих грошей вони не виявили... написавши заяву в поліцію, також зрозуміла, що через таку "дрібну" суму ніхто особливо розбиратися не буде, тим більше що головний офіс банку знаходиться в Дніпрі... впевнена, що карма за все це наздожене! А людям потрібно бути дуже обережними та фіксувати відразу все на місці".

Київ 1 серпня: "Увечері 25.07.2021 р. у м. Києві, біля метро Лівобережна (Р. Окіпної 2а) знімала гроші з картки, банкомат грошей не видав, але з картки суму зняв. Подзвонила відразу на 3700, сказали - заявка на повернення зареєстрована, чекайте. Минув тиждень, грошей немає. Пишу скаргу в Нацбанк, нехай перевірять що за розводи клієнтів на гроші".

Чернігів 31 липня: "Вчора в Чернігові в банкоматі по вул.Реміснича, 28 о 14.20 знімала гроші в розмірі 9000 грн. З банкомата довго доносилися звуки, але потім банкомат віддати картку. Грошей я не отримала, але коли перевірила картку, побачила, що 9000 грн з картки зникли, які мені терміново були потрібні! Я звернулася на гарячу лінію, але так і не зрозуміла, коли мені повернуть мої гроші. Я не маю можливості довго чекати, тому що мені треба оплатити лікування. Розв'яжіть проблему, в яку ви мене втягнули. Для мене це дуже великі гроші".

Харків 31 Липня: "Здрастуйте. 31.07.2021 о 10:56 знімали гроші з картки ПриватБанку, сума 20 000 гривень, м.Харків вул. Сергія Грицевця 29 (всередині ТЦ Клас). На моменті видачі готівки банкомат видав помилку, що неможливо зробити видачу потрібної суми й що списання коштів з рахунку зроблено не буде, проте сума була списана з рахунку. Чоловік знімав після нас успішно зняв 100 грн. На 3700 після тривалого вислуховування доступних опцій підтримки, віртуальним помічником була створена заявка по поверненню (№22681561) і після навіть вдалося з'єднатися з оператором тих підтримки, що підтвердила, що заявка створена і потрібно чекати інкасації та повернення на карту протягом від 24 годин, до 14 днів в рідкісних випадках. Дуже "цікаво", що банкомат спокійно продовжив роботу... Також читаючи відгуки людей про подібну проблему бачу що далеко не завжди повернення займає до 14 днів (по факту - більше), а є люди, яким не повернули гроші взагалі, і є шанс що ПриватБанк "заб'є" на повернення грошей, відписавши, що порушень в роботі банкомату виявлено не було. Пишу цей відгук з метою проінформувати про подібну проблему. Буду чекати повернення коштів на карту".

Як реагують у Приватбанку

У державному банку часто на такі скарги пишуть, що їм "шкода, що клієнти зіткнулися з такою ситуацією". Також в ПриватБанку додають, що після подачі заявки на повернення коштів, на її обробку необхідний 1 день. А у випадках, коли необхідна інкасація, потрібно до двох тижнів.

Також в ПБ на претензії щодо роботи банкоматів нерідко можна отримати відповідь про звернення "в особистому повідомленні, щоб уточнити контактні дані та перевірити інформацію".