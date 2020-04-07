Денежный гороскоп на апрель: названы самые везучие знаки Зодиака

Гороскоп 2020 расскажет, кому из знаков Зодиака в апреле повезет с финансами. Астрологи назвали трех везунчиков, для которых второй месяц весны будет преисполнен победами, свершениями и массой приятных моментов. Входите ли вы в число везунчиков, вы сможете узнать из материала Styler.

Тельцы

Тельцов ждет очень урожайный период. Деньги вы будете получать регулярно и из разных источников, но это не значит, что их можно тратить бездумно. Астрологи советуют отказаться от приобретения тех товаров, без которых вы можете обойтись. Внимательно изучите круг приближенных, в числе которых могут найтись те, кто стремится воспользоваться вашей добротой и стабильным материальным положением. Научитесь говорить "нет" тем, кто явно злоупотребляет вашей щедростью.

А вот часть денег лучше оставить на "черный день", который может наступить уже в начале мая.

Близнецы

Близнецам звезды в апреле сулят удачу в денежном плане. И речь идет не о внезапном выигрыше в лотерею, а о приличной сумме, которую вам начислят за выполненную дополнительно работу. Астрологи советуют не надеяться на помощь извне, а стараться самостоятельно увеличить доход. При этом следует готовиться к тому, что расходов в апреле все же будет немало.

И хотя Близнецам будет везти в апреле с деньгами, астрологи советуют быть осторожными, поскольку необдуманные траты могут свести на нет все заработки.

Козероги

Астрологи предупреждают Козерогов о том, что в этом месяце не все будет зависеть от них. Некоторым представителям этого знака зодиака не удастся сдвинуться с мертвой точки. А вот другие добьются значительного прогресса. Их материальная база будет укрепляться с каждым днем.

Если же вы все же вы окажетесь в затруднительном положении, не торопитесь ругать себя, списывать все на ваши недостатки. Это просто урок, который вам преподнесла судьба.

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