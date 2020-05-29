Без денег и надежды на возвращение домой: в Таиланде застряли несколько тысяч украинцев

В Таиланде застряло несколько тысяч украинцев, которые прилетели в страну задолго до начала карантина из-за пандемии коронавируса. После того, как закрыли границы и отменили авиасообщение, люди оказались отрезаны от родной страны, без средств для существования, без работы и без малейшей возможности вернуться домой.

Украинцы обращались во все возможные инстанции, постоянно держали связь с посольством, однако эвакуировать домой их за несколько месяцев так и не смогли. Как рассказали украинцы в комментарии для Styler, у многих ситуация более чем плачевная, они вынуждены выживать на мизерное продуктовое пособие, которое выдают им местные власти. Этого катастрофически не хватает для того, чтобы прокормиться, а часть туристов застряла в Таиланде целыми семьями, с маленькими детьми.

В марте украинцы записали видеообращение к украинским властям с просьбой не закрывать международное авиасообщение, чтобы была возможность вернуться домой. Люди были готовы оплатить билеты на самолет. Правительство организовало доставку домой туристов, но через хабы – в Дубаи, Доху или Стамбуле. Добраться до этих хабов украинцам также предстояло за собственный счет, а билеты стоили десятки тысяч гривен.

Кроме того, не было никакой гарантии, что человек, который самостоятельно прибыл в хаб, улетит оттуда домой. Некоторым просто не хватало места на рейсы, и они вынуждены были оставаться в чужой стране совершенно без денег.

13 мая был организован рейс МАУ из Бангкока в Киев. Улететь домой смогли только 300 граждан Украины. Однако этот эвакуационный рейс был связан со многими трудностями, и туристы застряли в аэропорту на несколько часов, где им не дали даже воды. Как рассказали пассажиры, домой они добирались спецрейсом МАУ, где билет обошелся в 600 долларов на человека.

29 мая на странице Посольства Украины в Таиланде появилось сообщение, что авиакомпания МАУ совершит еще один эвакуационный рейс Бали-Бангкок-Киев 3 июня. Из Бангкока рейс должен вылететь в 2:50 4 июня. Как отметили в Посольстве, рейс будет коммерческий и попросили туристов, которые воспользуются этой возможностью, сообщить, чтобы их вычеркнули из списков ожидания на следующий рейс. Точная дата следующего рейса неизвестна.

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Украинцы рассказали, что стоимость билета от авиакомпании МАУ на 4 июня – почти 1100 долларов за одного человека.

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Люди, которые уже третий месяц находятся в чужой стране практически без денег, возмущены, так как данная цена в два раза больше реальной. Для сравнения – билет на подобный рейс, но уже в конце июня не превышает 475 долларов.

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Как сообщила в комментарии администратор группы "Застрявшие в Таиланде", украинцы обращались во все возможные инстанции с просьбой помочь и не бросать граждан страны на произвол судьбы. Письма с просьбой о помощи были отправлены президенту Украины, в Посольство, в МИД, народным депутатам, политикам и многим другим людям и организациям, которые могли бы оказать поддержку украинцам.

"У большинства из нас закончились деньги, жить негде и не за что, некоторые находятся почти в рабских обстоятельствах за тарелку супа, дети плачут, кушаем что придется, местный климат давит, моральное и психологическое состояние подавлено, благо нашим обращениям нам на встречу вышла одна организация, которая помогает с питанием раздавая пайки, но это не выход, особенно для тех у кого маленькие дети и для пенсионеров, рейсы которые были, недостаточно, чтоб забрать и вместить всех желающих да и билеты раскупили быстрее чем мы смогли насобирать на половину билетов, стоимость которого составляла 598 долларов. Мы очень просим Вас помочь нам организовать спецрейс Бангкок – Киев или помочь нам решить материальный вопрос с билетами. Так же по возвращению домой, многим из нас нужна будет материальная поддержка, как финансово, так и продуктами питания, медикаментами и не только. Не оставляйте нас на произвол, мы хотим домой, помогите нам, пожалуйста!" - цитата из письма, которое украинцы отправили народному депутату Давиду Арахамии.

На данный момент ситуация с украинскими туристами очень плачевная. Как сообщают в группе, билеты на рейс МАУ смогут позволить себе единицы. Остальным придется снова ждать, и никто не знает, как долго.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы могут из-за карантина остаться в Таиланде на несколько месяцев.

А также рассказывали о том, что пассажиры из Украины застряли в аэропорту Бангкока и им не дали даже воды.