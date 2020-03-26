Украинцы могут застрять в Таиланде на месяцы: обращение к Кабмину

Украинцы обратились к Кабинету министров (Коллаж РБК-Украина)

Украинцы, застрявшие в Таиланде, хотят вернуться домой 29 марта

Коронавирус в Украине инфицировал более 150 человек. Украинцы, застрявшие в Таиланде, обратились к Кабинету министров с просьбой не закрывать специальные рейсы после 27 марта. Люди очень хотят вернуться домой и купили билеты на рейс от посольства. Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что если украинцы из-за границы не прибудут домой до 27 марта, они могут "посидеть там еще", раз они не нашли возможности вернуться в страну за 2 недели, со времени объявления карантина.

"Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого, сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ситуацию", - заявил Аваков.

Украинец Юрий Ряснянский записал видео, на котором попросил Кабмин не закрывать небо 27 марта, а дать возможность людям попасть домой.

"Я - гражданин Украины, прошу не закрывать авиасообщения для специальных рейсов в Украину. В частности в Киев из Бангкока 29 марта 2020 года. Будьте последовательны и благоразумны. Мы оплатили билеты на рейс от посольства и хотим вернуться домой", - сказал Юрий.

Украинцы из Таиланда обратились к Кабмину

Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что украинцы смогут вернуться после закрытия границ 27 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19.

"Каждый украинец имеет право вернуться домой. Правительство всячески способствует нашим гражданам, которые выразили такое желание", - сказал он.

Как мы ранее писали, Кабинет министров Украины продлил на 30 дней карантин в связи с пандемией коронавируса.