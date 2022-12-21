День зимового сонцестояння: що не можна робити в цей особливий день

21 грудня настає день зимового сонцестояння, коли день є найкоротшим у році, а ніч - найдовшою. Наші предки вважали цей день особливо магічним і символічним. За давніми повір'ями, сонце символізувало початок нового життя.

Які існують традиції та прикмети 21 грудня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Традиції дня зимового сонцестояння

Сонце завжди займало окреме місце у віруваннях наших предків, адже вважалося джерелом життя.

Язичники вшановували підземного бога Карачуна. Існувало повір'я, що Карачун керує морозами та хуртовинами, а його слугами вважали вовків та ведмедів. У народі були переконані що саме на Сонцеворота (інша назва цього дня) ведмідь перевертається в барлозі, тому половина зими вже пройшла.

До речі, саме сьогодні давні слов'яни святкували язичницький Новий рік. Була традиція вирізати на дереві різноманітні символи та розпалювати з нього багаття. На святковому столі обов'язково стояв коровай в вигляді Сонця. Вважалося, що варто загадувати бажання та позбуватися всього непотрібного.

Окрім дня зимового сонцестояння, 21 грудня православна церква вшановує пам'ять мучениці Анфіси Римської.

Що не можна сьогодні робити

Оскільки Різдвяний піст все ще триває Різдвяний піст, не можна вживати їжу тваринного походження. Також заборонено залишатися в брудному будинку: це може призвести до нещастя, тому обов'язково поприбирайте.

До того ж сьогодні не можна скупитися, бо в майбутньому році ризикуєте залишитися без грошей.

У цей день не можна залишити оселю брудною (фото: Freepik)

Що сьогодні можна робити

Дівчата зазвичай намагалися займатися рукоділлям. Особливо часто вишивали, шили та ткали. Часто робили це лише на самоті, готуючи придане до майбутнього весілля.

А дорослі жінки молилися святій Анфісі, щоб вона дала їм сили на випробування в сімейному житті. Сьогодні також варто починати нову справу: вважається, що будь-яке хороше діло буде успішним.

Народні прикмети 21 грудня

Зранку цвірінькають синиці - вночі чекайте морозу.

Якщо день морозний і тихий, то зима буде сніжною та м'якою.

Птахи поховалися під дахом будинку - буде заметіль.

Якщо почалася завірюха, то влітку чекайте багато опадів.

Хто святкує іменини

У середу 21 грудня іменини відзначають Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій.