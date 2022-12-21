День зимнего солнцестояния: что нельзя делать в этот особый день

21 декабря наступает день зимнего солнцестояния, когда день самый короткий в году, а ночь - самая длинная. Наши предки считали этот день особенно магическим и символическим. По древним поверьям, солнце символизировало начало новой жизни.

Существующие традиции и приметы 21 декабря - читайте ниже в материале Styler.

Традиции дня зимнего солнцестояния

Солнце всегда занимало особое место в верованиях наших предков, потому что считалось источником жизни.

Язычники чествовали подземного бога Карачуна. Существовало поверье, что Карачун управляет морозами и вьюгами, а его слугами считали волков и медведей.

В народе были убеждены, что именно на Солнцеворота (другое название этого дня) медведь переворачивается в берлоге, поэтому половина зимы уже прошла.

Кстати, именно сегодня славяне праздновали языческий Новый год. Была традиция вырезать на дереве разнообразные символы и разжигать костер. На праздничном столе обязательно стоял каравай в виде Солнца. Считалось, что следует загадывать желания и избавляться от всего ненужного.

Кроме дня зимнего солнцестояния, 21 декабря православная церковь чтит память мученицы Анфисы Римской.

Что нельзя сегодня делать

Поскольку Рождественский пост все еще продолжается Рождественский пост, нельзя употреблять пищу животного происхождения. Также запрещено оставаться в грязном доме: это может привести к несчастью, поэтому обязательно уберите.

К тому же сегодня нельзя скупиться, потому что в будущем году рискуете остаться без денег.

В этот день нельзя оставить дом грязным (фото: Freepik)

Что сегодня можно делать

Девушки обычно пытались заниматься рукоделием. Особенно часто вышили, шили и ткали. Часто делали это только в одиночестве, готовя приданое к предстоящей свадьбе.

А взрослые женщины молились святой Анфисе, чтобы она дала им силы на испытания в семейной жизни. Сегодня также следует начинать новое дело: считается, что любое хорошее дело будет успешным.

Народные приметы 21 декабря

Утром чирикают синицы - ночью ждите мороза.

Если зима будет холодной и холодной, то зима будет холодной.

Птицы попрятались под крышей дома - будет метель.

Если началась метель, то летом ждите много осадков.

Кто празднует именины

В среду 21 декабря именины отмечают Анфиса, Кирилл, Виктория и Сергей.