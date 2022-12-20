День зимового сонцестояння 2022: як правильно його провести та загадати бажання

День зимового сонцестояння

Це явище пов'язане з нахилом північної півкулі у бік, протилежний Сонцю. У цей момент вона візуально досягне найнижчої точки на небі. Це астрономічне явище триває близько трьох діб і на той час висота Сонця на небосхилі майже не рухається.

Тривалість дня - мінімальна і становить лише 8 годин, а ось ніч - найдовша. Після дня зимового сонцестояння тривалість світлового дня почне поступово збільшуватись. У Північній півкулі розпочнеться астрономічна зима, а у Південній – астрономічне літо.

Раніше день зимового сонцестояння був великим святом - люди відзначали зміну пори року та кінець довгих зимових ночей. Зазвичай влаштовували ярмарки, співали колядки, танцювали біля величезного багаття на вулиці.

Прикмети на день зимового сонцестояння

Яка у цей день погода - така буде на Новий рік

Якщо світить сонце – Новий рік буде з морозами

Сонце повертає до літа, а зима – до морозу

Якщо лежить на гілках дерев іній – до хорошого врожаю зерна

День без вітру – до хорошого врожаю фруктів

Як провести день зимового сонцестояння

У давні часи цей день вважався магічним і містичним - у багатьох культурах світу. Цього дня можна завершувати важливі справи та залишати все, що віджило у минулому, а також – розпочинати нові справи.

Для залучення удачі та сприятливої енергетики, потрібно прибрати в будинку та викинути весь мотлох. Простір потрібно очищати з думками, що ви звільняєте місце для чогось нового та доброго.

У такий день можна складати списки бажань, малювати карту бажань, будувати плани та ставити цілі. Можна почати писати книгу, малювати картину, зробити перестановку, посадити рослину чи розпочати ремонт.

Що не можна робити у такий день

Постарайтеся не допускати негативних думок і песимістичних настроїв. Не варто з'ясовувати стосунки з близькими та незнайомими, конфліктувати, поганословити чи обманювати.

Не залишайтеся на самоті - проведіть цей день із найближчими людьми, з друзями.

Не варто цього дня влаштовувати галасливі гуляння, зловживати алкоголем, шкідливою чи жирною їжею.

Будьте щедрі – допоможіть тому, кому зараз важче, віддайте борги, проявіть щедрість до інших людей. Це дозволить залучити достаток та удачу у ваше життя. Не беріть у борг і не давайте в борг.

Не можна весь день ходити невмитими та у брудному одязі.

Як досягти виконання бажань

Посадіть в горщик рослину або насіння, а потім доглядайте його. Наділіть рослину чимось, про що ви давно мрієте. Це допоможе вашому бажанню виконатись, поки росте квітка.

Впустіть в будинок сонце - відкрийте вранці штори, запаліть увечері свічки, вдягніть новий одяг, прогуляйтеся парком.

До сходу сонця наберіть воду в пляшку і залиште її на сонці до 12 години дня - потім кидайте в воду монетки та примовляйте: день збільшується, достаток і прибуток у гаманці додається, гроші ростуть.

Помиріться з тими, з ким давно у сварці, завітайте до родичів, у яких ви давно не були - це обнуляє негативне минуле і дозволить рухатися вперед.

Складіть список того, що вам дало негатив цього року. До кожного пункту допишіть: прощаю та відпускаю. Список потім спалить.

Найзаповітніші бажання загадуйте о 21:12 або о 22:12, а також о 22:22 та о 21:21.