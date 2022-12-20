День зимнего солнцестояния 2022: как правильно его провести и загадать желание

День зимнего солнцестояния

Это явление связано с наклоном северного полушария в сторону, противоположной Солнцу. В этот момент она визуально достигнет самой низкой точки на небе. Это астрономическое явление продолжается около трех суток и в это время высота Солнца на небосклоне почти не двигается.

Длительность дня - минимальная и составляет всего 8 часов, а вот ночь - самая длинная в году. После дня зимнего солнцестояния длительность светового дня начнет постепенно увеличиваться. В Северном полушарии начнется астрономическая зима, а в Южном - астрономическое лето.

Ранее день зимнего солнцестояния был большим праздником - люди отмечали смену поры года и конец длинных зимних ночей. Обычно устраивали ярмарки, пели колядки, танцевали у огромного костра на улице.

Приметы на день зимнего солнцестояния

Какая в этот день погода - такая будет на Новый год

Если светит солнце - Новый год будет с морозами

Солнце поворачивает к лету, а зима - к морозу

Если лежит на ветках деревьев иней - к хорошему урожаю зерна

День без ветра - к хорошему урожаю фруктов

Как провести день зимнего солнцестояния

В древние времена этот день считался магическим и мистическим - во многих культурах мира. В этот день можно завершать важные дела и оставлять все отжившее в прошлом, а также - начинать новые дела.

Для привлечения удачи и благоприятной энергетики, нужно убрать в доме и выбросить весь хлам. Пространство нужно очищать с мыслями, что вы освобождаете место для чего-то нового и хорошего.

В такой день можно составлять списки желаний, рисовать карту желаний, строить планы и ставить цели. Можно начать писать книгу, рисовать картину, сделать перестановку, посадить растение или начать ремонт.

Что нельзя делать в такой день

Постарайтесь не допускать негативные мысли и пессимистические настроения. Не стоит выяснять отношения с близкими и незнакомыми, конфликтовать, сквернословить или обманывать.

Не оставайтесь в одиночестве - проведите этот день с самыми близкими людьми, с друзьями.

Не стоит в этот день устраивать шумные гуляния, злоупотреблять алкоголем, вредной или жирной пищей.

Будьте щедры - помогите тому, кому сейчас труднее, отдайте долги, проявите щедрость к другим людям. Это позволит привлечь достаток и удачу в вашу жизнь. Не берите в долг и не давайте взаймы.

Нельзя весь день ходить неумытыми и в грязной одежде.

Как добиться исполнения желаний

Посадите в горшок растение или семечку, а потом ухаживайте за ним. Наделите растение чем-то, о чем вы давно мечтаете. Это поможет вашему желанию исполниться, пока растет цветок.

Впустите в дом солнце - откройте утром шторы, зажгите вечером свечи, наденьте новую одежду, прогуляйтесь по парку.

До восхода солнца наберите воду в бутылку и оставьте ее на солнце до 12 часов дня - потом бросайте в воду монетки и приговаривайте: день увеличивается, достаток и прибыль в кошельке прибавляется, деньги растут.

Помиритесь с теми, с кем давно в ссоре, посетите родственников, у которых вы давно не были - это обнулит негативное прошлое и позволит двигаться вперед.

Составьте список того, что вам принесло негатив в этом году. К каждому пункту допишите: прощаю и отпускаю. Список потом сожгите.

Самые заветные желания загадывайте в 21:12 или в 22:12, а также в 22:22 и в 21:21.