День защиты детей: красивые открытки и поздравления с важным праздником

Международному дню защиты детей в этом году исполняется 70 лет
Международный день защиты детей украинцы отпразднуют сегодня, 1 июня. В 2020 году этот праздник станет юбилейным, ведь на международном уровне его впервые его отметили в 1950 году.
В Украине День защиты детей стали праздновать официально с 1998 года, после того, как 27 сентября 1991 года в стране вступила в силу Конвенция о правах ребенка. Как поздравить с этим милым и в то же время очень важным днем деток и взрослых - читайте в материале Styler.
Милый праздник наступает -
День защиты всех детей,
Он семью объединяет,
Ближе делает, родней.
Пусть же будет мирным детство,
Пусть не молкнет звонкий смех,
Пусть летит от сердца к сердцу
Счастья радостный привет.
***
Хочу, чтоб дети всей земли
Спокойно жили, не страдая.
Пускай купаются в любви,
Смеются радостно, играют.
Пусть не болеют никогда,
И их никто не обижает.
Пусть будут счастливы всегда,
Пусть Бог от бед их защищает.
Пусть счастливы будут все дети на свете,
Смеются, поют, веселятся гурьбой.
Пусть ласково солнышко в небе всем светит
И миром наполнится шар наш земной.
***
Детство похоже на лето -
Светлое, теплое, яркое.
Пусть в День защиты всех деток
Каждый получит подарки:
Любящих маму и папу,
Добрых людей в окружении,
Жизни, похожей на сказку,
Радостного настроения!
Дети - это счастье,
Дар большой с небес,
В собственное детство
Мчащийся экспресс,
Искренность эмоций,
Вера в волшебство,
Игры и загадки,
Сказки, баловство.
С Днем защиты деток!
Пусть звенит их смех,
Будут папа с мамой
У детишек всех.
***
Кто важнее всех на свете?
Безусловно - это дети!
Мы должны их защитить,
За здоровьем их следить.
И волшебные условья
Им для жизни подарить.
Чтобы дети всей земли
Стать счастливыми смогли.
Чтобы радовались жизни
И в заботе чтоб росли.
Пусть у каждого ребенка
Будет дружная семья,
Пироги по воскресениям
И отличные друзья.
Пусть смеются, веселятся,
Пусть дурачатся они.
Пусть у каждого ребенка
Будут праздником все дни!
***
Золотые ангелочки,
Наши дочки и сыночки,
Замечательные дети,
Их дороже нет на свете!
Тема с давних пор известна,
Что детишек повсеместно
Взрослым нужно защищать,
От невзгод оберегать!
Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был согрет вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!
***
Дети - это радость, это улыбки без причины, это прекрасное настроение, которое они дарят, это любовь, которой они делятся, искренняя, честная, просто так, от всего их маленького сердечка. Давайте беречь это светлые и сияющие глаза! С Днем защиты детей!
День защиты детей 2020 (фото: pixabay.com)
Поздравляю с Днем защиты детей и желаю голубого неба и красочной радуги, веселых затей и замечательных друзей, счастливого детства и волшебных чудес, ярких увлечений и интересных приключений, доброй радости и отличного настроения.
***
Дети - наше все, это наше будущее. Желаю, чтобы каждый день в жизни, был прожит по-детски: радостно, безмятежно. А также тепла, света и прекрасного настроения, крепкого здоровья и верных друзей.
День защиты детей 2020 (фото: pixabay.com)
Ранее мы писали, что в июне украинцы получат два дополнительных выходных.
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Автор: Styler