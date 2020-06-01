День захисту дітей: гарні листівки і привітання з важливим святом

День захисту дітей (фото: pixabay)

Міжнародному дню захисту дітей в цьому році виповнюється 70 років

Міжнародний день захисту дітей українці відсвяткують сьогодні, 1 червня. У 2020 році це свято стане ювілейним, адже на міжнародному рівні його вперше його відзначили в 1950 році.

В Україні День захисту дітей стали офіційно святкувати з 1998 року, після того, як 27 вересня 1991 року в країні набула чинності Конвенція про права дитини. Як привітати з цим милим і водночас дуже важливим днем діток і дорослих - читайте в матеріалі Styler.

Привітання з Днем захисту дітей в листівках і віршах

У світі всі малята -

І хлопчики й дівчата -

Повинні право мати

Щасливими зростати.

В турботливій країні,

У люблячій родині

Мужнітимуть здорові

Біляві й чорноброві.

Бо очі карі й сірі

У злагоді та мирі

Не плачуть, а сміються,

Що дітками зовуться.

***

Ось ми і дочекались літа,

Перше червня - ваша втіха,

Бо цей день у всьому світі,

Приурочили вам - дітям!

Все навкруги у квітах,

Променів сонця багато -

На планеті Земля наші діти

Відзначають нині свято.

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

Із вашим святом!

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім’я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

Дитинство наше - в нас одне,

І хай це кожен пам'ятає!

Дитячі душі на Землі

Нехай ніхто не ображає

Нехай не кривдить діточок.

Нехай не лає за провини.

Згадай! Дорослий - ти "синок"

Недавно був також дитина.

Не раз нашкодив просто так,

Не раз не слухав маму й тата,

А ще дражнили всіх підряд…

Сестру, сусідів, свого брата.

Це все робив Ти не зі зла,

Не з користі, чи лицемірства.

Робив це все - лише з добра,

Не мав в душі тоді Ти звірства.

Тому любіть своїх дітей.

Учіть в любові світ пізнати.

Та у День Захисту Дітей

Навчіться їх не ображати!

Сьогодні 1 червня. Ми, малі,

Утричі літу вдячними ми будем!

В цей перший літній день по всій Землі

День захисту дітей святкують люди!

День дитинства, миру на землі,

Наше літо ніжиться в теплі.

В день дитинства - в селах, у містах

Розкривайся, пісне, на вустах!

Як привітати з Днем захисту дітей у прозі й гарних картинках

Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю, щоб кожна дитина була зігріта увагою, любов'ю і турботою. Щоб часто лунав дзвінкий і щирий дитячий сміх. Бережіть малюків, захищайте, бережіть, любіть і балуйте!

***

Діти - це радість, це усмішки без причини, це чудовий настрій, який вони дарують, це любов, якою вони діляться, щира, чесна, просто так, від усього їхнього маленького сердечка. Давайте берегти ці світлі і сяючі очі! З Днем захисту дітей!

День захисту дітей 2020 (фото: pixabay.com)

Вітаю з Днем захисту дітей і бажаю блакитного неба і барвистої веселки, веселих витівок і чудових друзів, щасливого дитинства і чарівних чудес, яскравих вражень та цікавих пригод, доброї радості й гарного настрою.

***

Діти - наше все, це наше майбутнє. Бажаю, щоб кожен день в житті, був прожитий по-дитячому: радісно, безтурботно. А також тепла, світла і прекрасного настрою, міцного здоров'я і вірних друзів.

День захисту дітей 2020 (фото: pixabay.com)

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Автор: Styler