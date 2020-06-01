День захисту дітей: гарні листівки і привітання з важливим святом

Міжнародному дню захисту дітей в цьому році виповнюється 70 років
Міжнародний день захисту дітей українці відсвяткують сьогодні, 1 червня. У 2020 році це свято стане ювілейним, адже на міжнародному рівні його вперше його відзначили в 1950 році.
В Україні День захисту дітей стали офіційно святкувати з 1998 року, після того, як 27 вересня 1991 року в країні набула чинності Конвенція про права дитини. Як привітати з цим милим і водночас дуже важливим днем діток і дорослих - читайте в матеріалі Styler.
У світі всі малята -
І хлопчики й дівчата -
Повинні право мати
Щасливими зростати.
В турботливій країні,
У люблячій родині
Мужнітимуть здорові
Біляві й чорноброві.
Бо очі карі й сірі
У злагоді та мирі
Не плачуть, а сміються,
Що дітками зовуться.
***
Ось ми і дочекались літа,
Перше червня - ваша втіха,
Бо цей день у всьому світі,
Приурочили вам - дітям!
Все навкруги у квітах,
Променів сонця багато -
На планеті Земля наші діти
Відзначають нині свято.
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Ми бажаєм нині вам багато
З Днем захисту дітей,
Із вашим святом!
***
Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сія.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім’я
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!
Дитинство наше - в нас одне,
І хай це кожен пам'ятає!
Дитячі душі на Землі
Нехай ніхто не ображає
Нехай не кривдить діточок.
Нехай не лає за провини.
Згадай! Дорослий - ти "синок"
Недавно був також дитина.
Не раз нашкодив просто так,
Не раз не слухав маму й тата,
А ще дражнили всіх підряд…
Сестру, сусідів, свого брата.
Це все робив Ти не зі зла,
Не з користі, чи лицемірства.
Робив це все - лише з добра,
Не мав в душі тоді Ти звірства.
Тому любіть своїх дітей.
Учіть в любові світ пізнати.
Та у День Захисту Дітей
Навчіться їх не ображати!
Сьогодні 1 червня. Ми, малі,
Утричі літу вдячними ми будем!
В цей перший літній день по всій Землі
День захисту дітей святкують люди!
День дитинства, миру на землі,
Наше літо ніжиться в теплі.
В день дитинства - в селах, у містах
Розкривайся, пісне, на вустах!
Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю, щоб кожна дитина була зігріта увагою, любов'ю і турботою. Щоб часто лунав дзвінкий і щирий дитячий сміх. Бережіть малюків, захищайте, бережіть, любіть і балуйте!
***
Діти - це радість, це усмішки без причини, це чудовий настрій, який вони дарують, це любов, якою вони діляться, щира, чесна, просто так, від усього їхнього маленького сердечка. Давайте берегти ці світлі і сяючі очі! З Днем захисту дітей!
День захисту дітей 2020 (фото: pixabay.com)
Вітаю з Днем захисту дітей і бажаю блакитного неба і барвистої веселки, веселих витівок і чудових друзів, щасливого дитинства і чарівних чудес, яскравих вражень та цікавих пригод, доброї радості й гарного настрою.
***
Діти - наше все, це наше майбутнє. Бажаю, щоб кожен день в житті, був прожитий по-дитячому: радісно, безтурботно. А також тепла, світла і прекрасного настрою, міцного здоров'я і вірних друзів.
День захисту дітей 2020 (фото: pixabay.com)
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Автор: Styler