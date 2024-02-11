У День закоханих і не тільки. Які квіти можна дарувати чоловікам

Попри поширену у нашому суспільстві думку, що красиві букети - лише для дівчат, дарувати квіти чоловікам можна і навіть потрібно (особливо якщо вони їх люблять).
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які квіти є найбільш підходящими для чоловіків, а також за якої нагоди їх варто дарувати.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Donpion, ЧЕline.
Від самого дитинства більшість хлопчиків вчать тому, що на свята дівчатам варто дарувати квіти, проте їхня природня краса може подобатись не лише жінкам. Деякі чоловіки також люблять квіти, хоча й навряд чи легко можуть у цьому зізнатися.
Правила етикету не забороняють дарувати чоловікові квіти, хоча спершу бажано "прозондувати ґрунт" і дізнатись, чи порадує його такий знак уваги й чи не образиться він на подібний презент.
Якщо ж ви не впевнені в реакції на 100%, але маєте непереборне бажання подарувати чоловіку саме квіти, варто зробити це непублічно, без свідків (аби уникнути збентеження).
Найлегша ситуація - коли ви знаєте, які квіти подобаються чоловікові (або хлопцю), для якого планується подарунок.
Якщо ж ідея з букетом виникла раптово і ви жодної гадки не маєте, які квіти будуть найбільш доцільними, варто пам'ятати, що для чоловічих композицій можна використати, перш за все, рослини з "пишними" бутонами.
На думку багатьох флористів, "чоловічими" можуть бути гладіолуси, антуріуми, амариліси, тюльпани, іриси, троянди, хризантеми, нарциси, дельфініуми, жоржини, соняшники, півонії, лілії, кали та навіть орхідеї.
Водночас важливу роль відіграє колір і навіть відтінок пелюсток. У подарунок чоловікові краще обирати бордові, фіолетові, сині, білі або червоні квіти (хоча в цілому можуть підійти більшість яскравих і насичених кольорів).
Чоловікам у віці більше підійдуть темніші відтінки, тоді як молодих хлопців, навпаки, може порадувати яскрава й оригінальна композиція.
Крім того, деякі чоловіки можуть по праву оцінити рослину в горщику. Це може бути, наприклад, грошове дерево, лавр, лимон, бонсай або антуріум.
Головне - щоб подарунок був від душі (ілюстративне фото: pixabay.com)
Дарувати квіти (як і інші подарунки) близьким і коханим можна в будь-який день - з якоїсь нагоди або ж просто так - для настрою.
Водночас якщо говорити про "конкретну подію", варто згадати:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 6 подарунків, які не можна дарувати чоловікам.
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