День вишиванки: дата свята в 2022 році і важливі факти, які повинні знати всі
День вишиванки в Україні відзначається щорічно - в третій четвер травня. У 2022 році цей день випадає на 19 травня. День української вишиванки відзначається щорічно з 2006 року і це національне свято, а не державне.
Як з'явилося це свято і які існують традиції - читайте в матеріалі нижче.
День української вишиванки - загальнонаціональне свято, яке відзначається щорічно в третій четвер травня. Це не державне свято і в цей день немає офіційного вихідного дня.
Але саме в цей день українці з гордістю надягають улюблені вишиті блузки, сорочки, сукні та на вулицях відчувається атмосфера свята.
Вперше день української вишиванки відзначили у 2006 році в Чернівцях. Студентка місцевого університету запропонувала своїм друзям прийти на лекції у вишитих сорочках.
Ідею несподівано підтримали всі студенти університету та викладачі. Кілька років свято відзначали тільки в Чернівцях, а потім традиція почала поширюватися в інших містах України.
У мирний час в цей день зазвичай влаштовували флешмоби, паради вишиванок, урочисті заходи в містах. Найважливіша традиція - в цей день вишиванки надягають на роботу, в школу, в інститути, для прогулянок по місту. У 2022 році масових заходів не буде.
Фото: РБК-Україна
Важливі факти про вишиванку
До XX століття вишиванка вважалася повсякденним одягом. Її носили практично всі. На рубежі XIX і XX століть вишиванку з брюками та піджаком почав носити Іван Франко.
У XVIII столітті вишиванку носили тільки вищі верстви населення, а ось козаки в цей же період її не носили. У селах вишиті сорочки стали носити набагато пізніше.
Візерунок на вишиванці - це важливий код, за символами якого можна прочитати зашифровані послання. Види орнаменту передаються з покоління в покоління і їх використовувати почали тільки в XX столітті.
Фото: 24 канал
Значення символів у вишиванці
ромб - символ родючості, поліпшення добробуту сім'ї;
квадрат - баланс, гармонія, удача і порядок;
спіраль - циклічність часу, символ змін;
сварги (нагадують половину цифри 8) - сила духу;
восьмикутна зірка - символ возз'єднання чоловічого і жіночого начал, підсилює інтуїцію;
хрест - захист від темних сил, гармонія і духовне просвітлення;
калина - безсмертя роду і довголіття сім'ї;
ромашка - символ любові і юності;
макі - потужний захист від зла, наближення виконання бажань.
Вважається, що у вишиванці має значення абсолютно все – тканина, нитки і їх колір. Є візерунки жіночі та чоловічі, є дитячі.
Фото: 24 канал
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні відзначатимуть Трійцю.
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