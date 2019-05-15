День вышиванки: когда празднуют и сколько стоит одежда с вышивкой

Традиционно День вышиванки в Украине празднуют в третий четверг мая. В 2019 году этот праздник выпадает на 16 мая. Историю этого праздника и о том, сколько сейчас в Украине стоит одежда с вышивкой, рассказали в сюжете "Сегодня".

Впервые этот день начали отмечать в 2006 году, причем инициатива пошла от студентки Черновицкого национального университета Леси Воронюк. Она предложила своим друзьям в один день всем вместе прийти на занятия в вышиванках. Идею подхватили сначала педагоги, а потом и в других городах Украины.

Дети в вышиванках (фото: twitter.com/Turchynov)

Как сообщают аналитики, спрос на вышитую одежду возрастает у украинцев два раза в год – в мае, накануне Дня вышиванки и в августе, перед Днем Независимости. Кроме того, за последние пять лет общий спрос на вышитые изделия вырос в несколько раз.

Чаще всего покупают вышитые мужские рубашки, немного реже детские и меньше всего – женские. Цены на вышитые изделия существенно не меняются. Обычная вышитая мужская рубашка стоит в среднем около 600 гривен, а вот детские и женские немного подорожали. Детская стоит около 900 гривен, а женская – около 650 гривен. Однако детские вышиванки в последние годы стараются купить б/у через различные сайты, так как малыши быстро растут и ежегодно покупать новую нет смысла.

"Дети быстро вырастают из вещей. Поэтому многие родители не видят смысла регулярно тратиться на новую вышиванку и покупают ее с рук. В среднем такая "обновка" обходится им в 180 грн", — рассказала специалист по коммуникациям Shafa.ua Мария Григорьева.

Авторские вышиванки будут стоить дороже – от 1200 до 9700 гривен. Также пользуются спросом и дополнительные украшения – венки и заколки. Их цена колеблется от 50 до 200 гривен.

Кошельки, ремни, чехлы и прочие аксессуары с вышивками – также в тренде.

Сколько стоит вышиванка (YouTube/Сегодня)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцев в июне ждут дополнительные выходные дни.

А также рассказывали о том, что Лилия Ребрик в вышиванке решилась на эксперимент.