День вишиванки: коли святкують і скільки коштує одяг з вишивкою

Традиційно День вишиванки в Україні святкують у третій четвер травня. У 2019 році це свято припадає на 16 травня. Історію цього свята і про те, скільки зараз в Україні стоїть одяг з вишивкою, розповіли в сюжеті "Сьогодні".

Вперше цей день почали відзначати в 2006 році, причому ініціатива пішла від студентки Чернівецького національного університету Лесі Воронюк. Вона запропонувала своїм друзям в один день усім разом прийти на заняття у вишиванках. Ідею підхопили спочатку педагоги, а потім і в інших містах України.

Діти у вишиванках (фото: twitter.com/Turchynov)

Як повідомляють аналітики, попит на вишитий одяг зростає в українців два рази на рік – у травні, напередодні Дня вишиванки і в серпні, перед Днем Незалежності. Крім того, за останні п'ять років загальний попит на вишиті вироби зріс у кілька разів.

Найчастіше купують вишиті сорочки чоловічі, трохи рідше дитячі і найменше – жіночі. Ціни на вишиті вироби істотно не змінюються. Звичайна вишита чоловіча сорочка коштує в середньому близько 600 гривень, а ось дитячі та жіночі трохи подорожчали. Дитяча коштує близько 900 гривень, а жіноча – близько 650 гривень. Проте дитячі вишиванки в останні роки намагаються купити б/у через різні сайти, так як малюки швидко ростуть і щороку купувати нову немає сенсу.

"Діти швидко виростають з речей. Тому багато батьків не бачать сенсу регулярно витрачатися на нову вишиванку і купують її з рук. В середньому така "обновка" обходиться їм в 180 грн", — розповіла спеціаліст з комунікацій Shafa.ua Марія Григор'єва.

Авторські вишиванки будуть коштувати дорожче – від 1200 до 9700 гривень. Також користуються попитом і додаткові прикраси – вінки і шпильки. Їх ціна коливається від 50 до 200 гривень.

Гаманці, ремені, чохли та інші аксесуари з вишивками – також у тренді.

Скільки коштує вишиванка (YouTube/Сьогодні)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українців у червні чекають додаткові вихідні дні.

А також розповідали про те, що Лілія Ребрик в вишиванці зважилася на експеримент.