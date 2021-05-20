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День вышиванки 2021: самые интересные факты и при чем тут Франко, Мадонна и генетический код

Автор: Людмила Жукова

День вышиванки в Украине отмечается каждый год в третий четверг мая. В этом году праздник выпадает на 20 мая. В этот день каждый гражданин страны надевает традиционную вышитую одежду, чтобы заявить о гордости считаться украинцем.

В нашем материале ниже читайте самые интересные факты об этом культовом для нашего народа празднике.

Итак, самым главным фактом о Дне вышиванке является то, что геометрические символы рисунках появились на сорочках только в ХХ веке.

Узор на вышиванке - это своеобразный код, в котором по символам можно прочитать зашифрованные послания. Раньше вид орнамента передавался из поколения в поколение, это своеобразный генетический код.

Праздничной вышиванка стала только в ХХ веке, до этого такой наряд считался повседневным.

Иван Франко одним из первых на рубеже XIX и XX веков начал носить вышиванку вместе с повседневной одеждой: брюками и пиджаками.

Иван Франко первым начал сочетать вышиванку с повседневной одеждой (фото: prolviv.ua)

Для вышиванок характерны три типа орнаментов:

  • традиционные геометрические;
  • растительные;
  • зооморфные (животные).

Первый раз День вышиванки состоялся в 2006 году из специальной акции в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича.

Вышиванки в ХVIII века носили только высшие слои населения. Уже позже их стали носить в селах.

Кстати, козаки XVII века не носили вышиванку и шаровары. Такой образ народного героя стал популярным лишь со временем благодаря странствующим театральным труппам.

В последние годы вышиванки смело внедряют в свои коллекции модные дома, например, Valentino и Dior. В разное время вышиванки надевали Мадонна, Мила Кунис, Сандра Баллок, Лана дель Рэй и многие другие звезды.

Лана дель Рэй в вышиванке (фото: Twitter Lana del Ray)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы назвали свои любимые праздники.

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