Украинцы назвали любимые праздники: что изменилось за 10 лет

В 2021 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество, Пасха и Новый год. За последние десять лет отношение ко Дню Независимости улучшилось, День победы теряет популярность.

По данным опроса, наиболее популярными в Украине являются религиозные праздники - Рождество Христово и Пасха (66% и 65% соответственно), затем Новый год (58%).

Международный женский день 8 марта любимым праздником назвали 33% респондентов, в 2011 году - 37%.

За последние десять лет значительно улучшилось отношение ко Дню независимости Украины (с 15% до 31%). Относительно Дня защитника Украины есть положительная динамика -до 21%

У Дня победы существенное снижение, 10 лет назад это было любимым праздником для 50% украинцев, в феврале 2021 года - 18%.

Популярность Троицы упала вдвое - с 36% до 18%.

Наименее популярными в феврале были День труда (9%) и День Конституции Украины (9%).

Как отмечают социологи, вопрос о том, какие праздники наиболее важны или любимы, зависит от даты проведения опроса. Чем ближе к этому празднику - тем чаще его вспоминают респонденты. Поэтому для изучения динамики обычно КМИС спрашивает о праздниках каждый год в феврале. Результаты февраля 2021 года существенно отличались от прошлогодних, поэтому КМИС повторил этот опрос в апреле. Таким образом, есть возможность определить, насколько стабильны предпочтения украинцев, как они зависят от даты опроса и от метода опроса.

Киевский международный институт социологии проводил опрос "Омнибус" в течение 5-7 февраля и 16-22 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) в феврале 2005 опрошено респондентов и в апреле 2003 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн–эффекту 1,5) не превышает: 3,3%