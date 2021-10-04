День врача 2021: самые красивые поздравления в стихах, картинках и СМС

Красивые поздравления в СМС и открытках

Ежедневные заботы

Пусть приносят радость чаще,

Вдохновение и опыт

Для победы настоящей!

Пусть терпенье не подводит,

Чтобы боли облегчать:

Счастья, радости, здоровья -

Поздравляю с Днем врача!

Что делать нам без докторов?

Ведь это невозможно.

Ваш труд переоценить нельзя,

Он важный, очень сложный!

Побольше сил, терпенья, врач,

Пусть ладится карьера,

Поменьше вам тревог, сомнений,

Лечите верно, смело!

С днем врача международным,

Доктора, вас поздравляем,

Знайте, ваши пациенты

Любят вас и уважают,

Вам здоровья мы желаем,

Без него нельзя ни как,

Пожелаем много счастья,

Меньше бед и передряг!

Врачи - чудеснейшие маги,

Излечат душу, тело, плоть.

Помогут каждой бедолаге,

В их сердце - к пациентам любовь!



И в день врача желаем мира,

Добра, тепла и красоты!

Подарим вкусного зефира,

Спасибо вам, вы так нужны!

Как поздравить врачей в прозе и милыми картинками

С Днем медицинского работника. Желаю терпения и выдержки, мудрости и профессиональной виртуозности. Пусть каждый день ведет к успеху и воплощению великой мечты, главных желаний и главных надежд!

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С Днем медика! Пусть каждый день славится достойной работой, даже и самым крохотным, но вкладом во спасение здоровья. Желаю крепости здоровья, медицинской выдержки, удачи, поддержки, достатка и радости!

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Врачи - люди с большим сердцем, стойкой выдержкой, светлой головой и всегда благими целями трудятся, как пчелы в белых халатах! Этот профессиональный праздник напоминает, сколько благодарности и добрых пожеланий они заслуживают!

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Одна из благороднейших профессий на свете - профессия врача. Пусть вам праздник принесет радость, уверенность в себе и благополучие в жизни. Обладайте чувством собственного достоинства и служите на благо человечеству. Будьте здоровы и счастливы!

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Пусть в жизни будет уважение людей, удовольствие от забот, пусть выздоравливают те, кто пришел за помощью. Пусть мудрость накапливается с годами - долгой и счастливой жизни, любящих детей и много-много внуков!