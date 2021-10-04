День лікаря 2021: найкрасивіші привітання у віршах, картинках і СМС

Красиві привітання в СМС і листівках

Без лікаря ми ніяк і нікуди,

до лікаря біжим ми у випадку біди,

життя своє та рідних довіряємо,

працю лікарів усі ми поважаємо.

З днем лікаря тебе вітаю,

здоров’я кріпкого бажаю!

Нехай легким буде життя,

проблеми всі підуть у небуття!

Ви життя рятуєте,

Зубки по пломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель,нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі родитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це-здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості й добрі,сто років,

Ще людям служити!

В день усіх лікарів,

вітаю українських докторів!

Бо надважка робота в вас —

кожному життя рятуєте повсякчас.

Бажаю вам на кожен день утіхи

нехай мине вас підступне лихо.

Хай радість кожен день дарує,

а ангелок хай вас пильнує.

Хочеться сказати щось чудове,

Та не знаю, де знайти слова.

Чи ж опише хто зорю ранкову,

Що край неба сяйво розлива?

Ви чарівна, мов веселка ясна,

Що від неї радість огорта,

Мов троянда, ніжна і прекрасна,

Що в саду весною розцвіта.

Вас відразу щиро полюбила,

Як сестру, як подругу в путі,

Дякую я долі за цю милість,

Що звела із Вами у житті.

Скільки ж Ви людей урятували!

Вдячності від них нема кінця…

Віддаєте людям своє серце,

Щоб були здорові їх серця.



Як привітати лікарів в прозі

З Днем медичного працівника. Бажаю терпіння і витримки, мудрості й професійної віртуозності. Нехай кожен день веде до успіху і втілення великої мрії, головних бажань і головних надій!

***

З Днем медика! Нехай кожен день славиться гідною роботою, навіть і самим крихітним, але внеском у порятунок здоров’я. Бажаю міцності здоров’я, медичної витримки, удачі, підтримки, достатку і радості!

***

Лікарі - люди з великим серцем, стійкою витримкою, світлою головою і завжди благими цілями трудяться, як бджоли в білих халатах! Це професійне свято нагадує, скільки подяки і добрих побажань вони заслуговують!

***

Одна з найблагородніших професій на світі - професія лікаря. Нехай вам свято принесе радість, впевненість в собі і добробут в житті. Майте почуття власної гідності і служіть на благо людству. Будьте здорові і щасливі!

***

Нехай в житті буде повага людей, задоволення від турбот, нехай одужують ті, хто прийшов за допомогою. Нехай мудрість накопичується з роками - довгого і щасливого життя, люблячих дітей і багато-багато онуків!