День воспитателя в Украине: когда отмечаем и какие есть традиции

Впервые официально день воспитателя отметили в 2011 году. Кабинет министров Украины отметил дату 27 сентября в постановлении №629 "Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития дошкольного образования".

Ранее воспитателей и работников дошкольных учреждений поздравляли на День учителя – в первое воскресенье октября, но теперь у них есть свой профессиональный праздник.

Традиции Дня воспитателя

Каких-то особенных правил празднования этого дня в Украине нет. Обычно устраивают различные конференции, семинары и другие мероприятия, где воспитатели могут поздравить друг друга и поделиться профессиональным опытом.

В детских садах родители в этот день поздравляют воспитателей на свое усмотрение. Обычно в знак уважения и внимания педагогам приносят цветы и сладкое.

Малыши могут нарисовать открытки или подготовить праздничное поздравление - стихотворение, танец или песенку.

Стоит отметить, что в этот день свой профессиональный праздник отмечают не только воспитатели, а и другие работники дошкольных образовательных учреждений: помощники воспитателя, няни, повара, завхозы, работники по обслуживанию помещений, деловоды, секретари, дворники и сторожа детских садиков. Этих людей также стоит поздравить 27 сентября.