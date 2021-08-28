Праздники и выходные в сентябре 2021: сколько будем отдыхать и что отмечать

В сентябре 2021 года украинцы не получат дополнительных выходных дней. В этом месяце будет 22 рабочих дня и 8 выходных. Однако, сентябрь будет богат на важные памятные даты и праздники.

Когда будем отдыхать в сентябре и что будем отмечать – читайте в материале ниже.